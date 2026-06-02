Эксперт рассказала об опасности покупки разрезанных арбузов

Врач-диетолог посоветовала приобретать такой продукт в супермаркетах, где предусмотрены системы охлаждения, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Покупать разрезанные на части арбузы, особенно на рынках, может быть опасно для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— На рынках пользуются спросом резаные арбузы. Продавцы их просто оборачивают в пищевую пленку. Непонятно, каким ножом их резали. Кроме того, у людей может быть свое представление о санитарии, — рассказала диетолог, добавив, что неизвестно, сколько времени такие арбузы находятся на прилавке.

Соломатина также отметила, что нарезанные арбузы лучше приобретать в супермаркетах, где предусмотрены системы охлаждения.

С наступлением жары возрастает спрос на бахчевые культуры. Вместе с тем, растет и риск инфекционных заболеваний, связанных с употреблением немытых или некачественных плодов. Особенно это касается арбузов и дынь, популярных летом.

Специалисты напоминают — покупать фрукты следует только в официальных точках, и избегать разрезанных плодов на стихийных рынках. Как отличить натуральный арбуз от гербицидного, читайте здесь.