Эксперт рассказал о риске дальнейшего обрушения дома после гибели фельдшера в Астане

— Первый же выезд был осуществлен буквально в тот же день после обрушения вечером по инициативе аппарата акима Алматинского района. В рамках первого предварительного обследования составлено было первое предварительное заключение, и в дальнейшем оно дополнялось. Так как не было никакого изначального понимания о том, существует ли дальнейший риск какого-то прогрессирующего обрушения. Руководствуясь принципами добросовестности, чтобы не было дальнейших опасных, фатальных последствий были срочно разработаны мероприятия страховочного характера, чтобы можно было выполнить раскрепление стен и так далее. Были установлены контрольные гипсовые маяки, за которыми осуществлялось плотное наблюдение с перерывами, может быть, в полсуток, в сутки. И было установлено, что процесс не стабилизирован, существовал риск реального дальнейшего обрушения, в связи с чем были неоднократно инициированы рабочие совещания на базе аппарата акима района, — рассказал Денис Воробьев.

Он отметил, что в рабочих совещаниях участвовали представители местных исполнительных органов, жильцов инициативной группы, а также представители ЧС.

— Сразу были приняты решения по временному какому-то ограждению, эти временные навесы они пока еще сохранены, и призваны обеспечить в случае каких-то возможных опасных ситуаций защиту тех, кто там будет находиться. Представители ЧС также дополнительные сетки страховочные установили и так далее. Вот, на сегодняшний день все это дело также присутствует на объекте, — добавил эксперт.

Он также рассказал о реакции жильцов после обрушения.

— Всем хотелось понимать вообще, действительно ли дом завтра упадет или нет, они там жить спокойно могут или нет. И, условно, они там утром кружку чая свою выпьют или уже не проснутся. Все боялись. Я людям объяснял персонально, старался донести ту позицию, что это серьезно и не шутка. Необходимо проводить мероприятия. Акимат, помимо того, что привлек нас, естественно, сразу обеспокоился тем, что мероприятия проводить надо, и привлек еще и строительную организацию, которая, помимо устранения завалов, занялась временным укреплением и так далее. Но мы столкнулись на тот момент с достаточно большим противодействием отдельных жильцов. То есть люди не хотели пускать в свои квартиры. Встал сразу вопрос о том, что кто будет заниматься восстановлением чистовой отделки, — рассказал Воробьев.

Ранее Денис Воробьев заявил, что причиной трагедии стало качество строительства. По его словам, обрушение не носило внезапного характера — ему предшествовал достаточно длительный период.