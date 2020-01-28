Эксперт рассказал о новых изменениях в обменных пунктах Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С февраля этого года в Казахстане будут изменены требования к обменным пунктам. О новых правилах рассказал начальник управления методологии и контроля операций с наличной иностранной валютой Департамента наличного денежного обращения Национального Банка РК Марат Садретдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новым требованиям, теперь в обменных пунктах при обмене валюты будут фиксировать данные клиентов. Также сократится режим работы обменников и изменится размер уставного капитала.

Как пояснил Марат Садретдинов, фиксация данных клиентов в обменных пунктах не новая норма.

«Она действовала с 2018 года при обмене суммы свыше 500 тысяч тенге в эквиваленте. Теперь фиксировать данные будут ко всей сумме в упрощенной форме. (То есть, при сумме операций до 500 тысяч тенге клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность – прим. авт.). Процедура не занимает длительное время. В целом, субъекты финансового мониторинга – обменные пункты банковские и небанковские - могут автоматизировать этот процесс. У нас на рынке имеются устройства, считывающие с удостоверения личности», - сказал Марат Садретдинов.

Он отметил, что фиксация данных - общемировая практика. Она препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

По словам спикера, с 1 февраля будет требование по фиксированности любой суммы операции. Это позволит в целом больше выявлять и фиксировать нарушения.

Говоря о режиме работы в обменных пунктах, эксперт подчеркнул, что эта мера направлена на повышение безопасности. С 1 февраля обменные пункты в Казахстане будут работать с 9.00 до 20.00. Для удобства людей, въезжающих/выезжающих в республику, через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу режим работы обменных пунктов не будет ограничиваться - обменные пункты будут работать круглосуточно, а в крупных торговых центрах первой категории – до 22.00.

Кроме того, эксперт пояснил, для чего Нацбанк пошел на установление требований к капитализации уполномоченных организаций. Это поправка относится к деятельности небанковских обменных пунктов.

«Практика показывает, что создавались такие ситуации, когда небанковские обменные пункты не продавали валюту, объясняя это тем, что валюта у них отсутствует . Если мы рассматриваем банковские или небанковские обменные пункты, то это субъекты финансового мониторинга. Соответственно, они должны обеспечивать валютой население. В целом, указанная поправка в части увеличения уставного капитала позволит избежать возникновения необоснованного ажиотажа, когда, например, в ночное время устанавливаются курсы выше рыночного. Чтобы избежать этого, повышаются требования к уставному капиталу», - пояснил он.

Марат Садретдинов также добавил, что в результате проведенной работы было учтено большинство предложений и замечаний.





Ранее Национальный банк РК сообщил, что, согласно постановлению регулятора, теперь минимальный размер уставного капитала обменного пункта составляет 100 млн тенге для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в городе Нур-Султан, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения, и 50 млн для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с иным местом нахождения.





В то же время, для деятельности по осуществлению обменных операций с наличными обменный пункт должен обеспечить наличие на своих счетах или в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала.





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