Эксперт прокомментировал запрет на изъятие пенсионных накоплений для казахстанцев

Независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев прокомментировал мнение министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой, которая согласилась с тем, что частичное изъятие пенсионных накоплений нужно запретить, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Вообще, по своей миссии ЕНПФ — это единый фонд для всех вкладчиков, для тех, кто планирует провести свою определенно безбедную старость. Расчеты минимальных порогов, которые должны быть у каждого гражданина, были введены ранее, до процедуры утверждения процедуры по частичному изъятию пенсионных. Эти пороги брались не просто так, чтобы было единое понимание для каждой возрастной категории граждан, чтобы по выходу на пенсию гражданин мог получать ежемесячную пенсию из своих же накоплений, не рассчитывая на государственную поддержку, — сказал Нуржан Биякаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства Kazinform.

Эксперт считает, что такое мнение давно напрашивалось.

— Министр сегодня согласилась, и я считаю, что это правильно. ЕНПФ — это не тот фонд, где мы можем позволять себе изымать, направлять на какие-то проекты, понимая, что они могут быть рискованными или убыточными для того же ЕНПФ. Здесь нет необходимости устраивать этот рискованный треугольник по изъятию, чтобы в итоге государство брало на себя гарантию восполнить средства вкладчиков. Этого категорически не стоит допускать, — заявил он.

Напомним, сегодня на брифинге в Правительстве министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала мнение экспертов о том, что частичное изъятие пенсионных накоплений нужно запретить.