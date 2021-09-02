Эксперт: Посыл «Слышащего государства» - госаппарат должен работать во благо граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акцент на повышение благосостояния населения, сохранения социальной стабильности и усиления национальной экономики в Послании Президента выступает важным стратегическим механизмом в укреплении социального самочувствия народа. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина Бектенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными треками Послания Президента Касым Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученном в ходе совместного заседания палат Парламента, стали стратегическое развитие социально-экономического блока страны, а также дальнейшее реформирование политической сферы. Между тем название Послания «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отсылает нас к четкому пониманию того, что без внутренней стабильности и общенационального единства реализовать все озвученные реформы и инициативы невозможно. Единство народа – категория масштабная, многоуровневая. И заключается она не только в межконфессиональном и межэтническом согласии, но вместе с тем и в единой поддержке народом государственных инициатив, в конструктивном диалоге государства и общества на благо страны и каждого ее гражданина. Единство проявляется также в защите национальных интересов, ценностей государственности во взаимосвязанном и взаимозависимом мире», - считает эксперт.

По ее мнению, мобилизация нации, ее консолидация служат мощным защитным механизмом против проявлений радикализма, сепаратизма и попыток дестабилизации в обществе.

Спикер также отметила, что Глава государства достаточно четко обозначил конституционный статус государственного языка, его приоритетность в госполитике и расширение сфер его применения. Но при этом, как пояснила Мадина Бектенова, нет оснований говорить об ущемлении других языков в стране.

«Государственная политика в Казахстане основана на недопущении дискриминации по языковому, национальному или расовому признакам своих граждан. Следует отметить, что согласие в обществе достигается при условии его социально-экономической стабильности и защищенности. В этой связи акцент на повышение благосостояния населения, сохранения социальной стабильности и усиления национальной экономики в новом Послании Президента Касым-Жомарта Токаева выступает важным стратегическим механизмом в укреплении социального самочувствия народа», - прокомментировала спикер.

Коронакризис, повсеместное повышение цен, проблемы АПК, сфер здравоохранения и образования, угроза дефицита природных и техногенных ресурсов, защита прав человека – это лишь часть проблемных вопросов, на которых детально остановился Президент, считает эксперт.

«Среди мер, предлагаемых по повышению благосостояния граждан, следует выделить, увеличение минимальной заработной платы, повышение заработной платы бюджетной сферы, помимо педагогов и врачей, с 2022 по 2025 год ежегодно на 20% увеличатся зарплаты работников сферы культуры, архивистов, библиотекарей, технических работников, егерей, водителей и других. Механизмы улучшения жилищных условий, в том числе и посредством использования пенсионных накоплений были с энтузиазмом приняты населением. Вместе с тем будет разработана целостная жилищная программа, администратором которой станет «Отбасы банк». Таким образом, жилищному вопросу будет и далее уделяться особое внимание в целях улучшения социального благополучия казахстанцев», - добавила она.

Важным аспектом Послания, так же, как и предыдущих выступлений Главы государства выступает повышение эффективности работы государственного аппарата, а самое главное работы местных исполнительных органов. Основной посыл слышащего государства в том, что госаппарат должен работать во благо граждан.

«Вопрос совершенствования местного самоуправления и местных бюджетов остается неотъемлемым пунктом политической повестки страны. В июле 2021 года прошли прямые выборы сельских акимов, что дало возможность дальнейшей модернизации и демократизации политической системы и на местном уровне. Но дело в том, что при этом необходимо одновременно повышать гражданскую культуру на местах. Для увеличения социальной активности на селе Глава государства предлагает выработать механизмы поддержки гражданских инициатив в сельской местности, адаптировать под запросы сельских НПО систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Таким образом жители села сами смогут выходить с инициативами по улучшению и развитию сельской местности», - рассказала спикер.

Политическую модернизацию, как отметила Мадина Бектенова, продолжат реформы выборного процесса. К уже введенной 30 % квоте для женщин и молодежи добавится квота для людей с особыми потребностями, что, несомненно, будет способствовать реализации концепции инклюзивного общества и государства.

«Не обошел стороной Президент в своем Послании тему военной обороны и безопасности. В целом в условиях обострения международной обстановки, возможных рисков геополитического характера повышение оперативности реагирования на угрозы и безопасность граждан должны стать приоритетами государственного значения. Печальные события, связанные со взрывами боеприпасов в южном регионе страны и гибель граждан в мирное время обнажили системные проблемы оборонной сферы. Учитывая все риски и пробелы отечественной обороны, Глава государства ставит задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины», - рассказала ведущий научный сотрудник КИСИ.





В этом ключе, по мнению спикера, реформа в армии, повышение ее авторитета и качества подготовки военных, обеспечение, оснащение суперсовременной военной техникой и другие атрибуты самодостаточной военной системы государства послужат укреплению военного потенциала страны.





«Еще одной немаловажной инициативой Президента в укреплении оборонной сферы стало рассмотрение возможности получения солдатами в армии основной профессии, рабочих специальностей, которые пригодятся в реальном секторе экономики», - добавила М. Бектенова.