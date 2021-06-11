Эксперт подвел итоги президентства Касым-Жомарта Токаева за два года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Член национального совета общественного доверия Марат Шибутов подвел итоги президентства Касым-Жомарта Токаева за два года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт остановился на принятых за два года политических реформах за период президентства Касым-Жомарта Токаева.

«Президентом были приняты: новый закон о мирных собраниях, административный процедурно-процессуальный кодекс, отмена смертной казни, введение института парламентской оппозиции, которое уже изменило ситуацию в Мажилисе, а также декриминализация клеветы, что улучшило положение журналистов.

Квота в 30% на молодежь и женщин, что существенно изменило гендерный баланс для маслихатов, это особенно видно по южным областям. Прямые выборы акимов сельских округов, поселков и городов районного значения. Снижение регистрационного барьера для политических партий. Изменение политической культуры в парламенте - Сенат и Мажилис стали другими, более публичными и критичными к исполнительной власти. Новые расширенные полномочия общественных советов», - сказал он.

Кроме того, Марат Шибутов перечислил те задачи, которые находятся в работе и вскоре вступят в силу.

«Это - единая площадка онлайн-петиций, выборы акимов районов, улучшение ситуации с правами человека. Принятие отдельного закона об Омбудсмене и укрепление его аппарата. Принятие закона об общественном контроле. 30% квота для женщин в органах управления организаций с долей участия государства. Новый закон о местном самоуправлении.

Кто-то скажет, что это слишком много, кто-то скажет слишком мало, кто-то скажет неправильное направление, но вот оно есть, оно работает понемногу. И я очень рад, что вношу свой, пусть очень небольшой вклад в эти политические изменения», - подытожил эксперт.