Эксперт оценил первый матч казахстанца Карима Мендиканова за «Барселону»

В рамках предсезонной подготовки юношеская команда «Барселоны», за которую выступил Карим Мендиканов, сыграла против команды Sabadell из возвратной категории на полгода старше.

Руководитель направления GG Football Barcelona Эмиль Галиуллин заявил, что дебют Мендиканова за «Барселону» можно признать очень качественным, казахстанец отыграл весь второй тайм.

— На второй минуте Карим продемонстрировал свой арсенал, сделал идеальный подход по флангу и 100% потенциально голевую передачу, но атакующий игрок не завершил ее. Наиболее опасные атакующие эпизоды команды формировались преимущественно через правый фланг, а это позиция Карима. По ходу матча он имел реальные возможности напрямую повлиять на результативность команды и потенциально завершить встречу с показателем «гол + результативная передача». Он — единственный игрок команды, кто потенциально имел такую возможность, — сказал Эмиль Галиуллин.

Фото: из личного архива Эмиля Галиуллина

Сильные стороны, отмеченные экспертами в матче:

скоростные качества и динамика — способность быстро набирать скорость и создавать преимущество на фланге, постоянно;

активность в прессинге — улучшил работу корпусом и руками, ранее этого не хватало;

вертикальная направленность игры — стремление продвигать мяч вперед и обострять ситуацию;

участие в создании голевых моментов — 100% улучшил вовлеченность в атакующей фазе действия команды;

уверенность в дебютном матче — отсутствие какой-либо скованности.

Фото: из личного архива Эмиля Галиуллина

Отдельным моментом является адаптация к позиционному стилю игры, характерному для идеологии и школы «Барселоны».

— В большинстве эпизодов, игровая ситуация требовала отказаться от привычного вертикального продолжения атаки с использованием паса назад и типичным сохранением владения и контроля. Это стиль Барсы. В прошлой команде «Сан Кугат» с приема мяча использовал исключительно вертикальный проход, но максимально опасный и эффективный. Для игрока с выраженной атакующей вертикальной манерой это требует определенной перестройки принятия решений. Хотя уже в первой игре была заметна способность адаптироваться к этим требованиям, — сказал эксперт.

Фото: из личного архива Эмиля Галиуллина

По его словам, дебют можно оценить как очень положительный и многообещающий.

— Карим продемонстрировал качества, позволяющие ему быть эффективным на фланге, создавать остроту и непосредственно влиять на атакующую игру команды. Позиционная и тактическая структуры, а также качество и направленность передачи требуют не то что бы улучшения, а больше модификации под стиль Барсы, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, чем казахстанский футболист Карим Мендиканов удивил «Барселону».