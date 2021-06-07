Эксперт - о ситуации на рынке жилья: Предпосылок для снижения цен нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова на сегодня реальная ситуация на рынке жилья, когда же все-таки стабилизируется ситуация и что делать тем, кто хочет улучшить свои жилищные условия либо купить новую квартиру. Об этом своим мнением в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась советник президента объединённой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко.

Эксперт отметила, что на фоне возможности изъятия пенсионных средств с конца января наблюдался ажиотажный спрос на недвижимость - цены поднялись и на вторичную и на первичную недвижимость.

«Возможность воспользоваться пенсионными деньгами для покупки недвижимости значительно увеличила платежеспособный спрос и не стоит скептически обсуждать, что не у всех были деньги на покупку целой квартиры. Практика показала, что даже если излишков было 2 млн тенге, оставшаяся сумма дополнялась наличными деньгами и ипотекой», - отметила Нина Лукьяненко.

Однако, по ее словам, не следует ориентироваться на запрашиваемые цены, которые поменялись в объявлениях продавцов - на 10-20% , более объективно изменение цен отражается в конкретных сделках.

«За апрель 2021 года к марту 2021 года цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 1,7%, продажи нового – на 0,8%. За март 2021 года к февралю 2021 года цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 2%, продажи нового – на 0,5%. То есть, если рассматривать динамику роста цен – то она совсем не такая страшная, скорее соответствует темпам роста инфляции , колебаниям курса и так далее», - сообщила Нина Лукьяненко.

Эксперт считает, что ажиотаж спал, рынок постепенно начинает приходить в свое равновесное состояние.

«В мире нет стабильности и на цены квадратных метров, на это влияет множество самых разнообразных факторов. В целом стоит отметить , что когда анализируются тенденции изменения цены на квадратные метры, то необходимо изучать их динамику в достаточно длительном периоде – год, как минимум. И стоит отметить, что серьезных колебаний не было уже 2-3 года. Были небольшие всплески и падения, но факторы влияния были всегда понятны – пандемия и ограничение передвижения повлекли снижение числа сделок и следовательно снижение цены, подпитка покупательского спроса из ЕНПФ повлекла обратный процесс», - пояснила Н. Лукьяненко.

Она также добавила, что удорожание строительных материалов повлияет и на цену конечного продукта.

«На данном этапе предпосылок для снижения цен нет. Покупателям я бы посоветовала - искать наиболее интересные предложения, пользоваться всеми механизмами, которые облегчают покупку недвижимости – доступные варианты ипотечных займов, рассрочки от застройщиков, акции», - сказала Нина Лукьяненко.

По ее мнению, никакой спекулятивной составляющей в ценах на недвижимость нет уже много лет.

«Посмотрите на свои траты – цены растут абсолютно на все, семейные траты увеличиваются, что говорит об инфляции, снижении покупательской способности тенге и так далее. Спекулятивный же спрос всегда выражается в факторе нестандартного роста цен и возможностью заработать на этом росте. Рост числа сделок на фоне изъятия пенсионных денег очень сильно повлиял на цену. И даже те, кто купил квартиру на пенсионные деньги для перепродажи, смогли или смогут лишь обналичить свои средства, но вряд ли заработать на этой процедуре», - добавила Н. Лукьяненко.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин заявил, что ценовая ситуация на рынке жилья не стабильная и отмечается волатильностью.

«Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году -12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья.

Спикер добавил, что число сделок купли-продажи с января по апрель больше в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил руководитель Агентства по защите и развитию конкуренции РК, влияние на рынок жилья оказывают последние меры, принятые руководством страны, и рост цен на строительные материалы.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов проинформировал, что на сегодня уже свыше 164 тыс. граждан смогли использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий.

«В этом году по инициативе Главы Государства гражданам предоставлено беспрецедентное право использования пенсионных накоплений на лечение и улучшение жилищных условий. На сегодня уже свыше 164 тыс. граждан смогли использовать пенсионные накопления на цели улучшения жилищных условий на сумму в 1,3 трлн тенге», - сообщил Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, в некоторых регионах удалось добиться снижения цен на жилье.

Глава ведомства Серик Жумангарин отметил, что в рамках проводимой работы по недопущению необоснованного роста цен на рынке жилья вынесено 11 уведомлений, в том числе - 10 по признакам антиконкурентных согласованных действий, выразившихся в установлении и (или) поддержании цен.

«В результате снижение цен у нас произошло в Шымкенте с 330 тыс. тенге до 270 тыс. тенге (за кв.м.), в Костанае - с 245 до 230 тыс., в Усть-Каменогорске - с 350 тыс. тенге до 220 тыс. тенге», - сообщил Серик Жумангарин.