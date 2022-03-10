Эксперт о санкциях в отношении РФ: каковы последствия для экономики РК, о рынке нефти и подорожании авиабилетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санкции ЕС и Запада в отношении России усилены, приостанавливается сотрудничество во многих отраслях. Как может измениться экономика Казахстана на фоне предпринятых санкций Европейского Союза и США в отношении РФ? Ожидать ли казахстанцам последствия экономического спада внутри России? Почему дорожают авиабилеты в Казахстане? На эти вопросы ответила старший аналитик департамента прикладных исследований AERC Евгения Пак в беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

- Страны Запада и международные организации ужесточают санкции в отношении России. Не могли бы рассказать, каким образом продолжающиеся последствия экономического спада в РФ могут сказаться на Казахстане?

- Самое очевидное на данный момент негативное последствие санкций Запада против России на Казахстан – это давление на инфляцию. Введенные США и Европой санкции способствуют перебоям в цепочках поставок, причем для всего мира, а не конкретно для России. К примеру, уже сейчас последствие санкций ощущает на себе Турция, где начался ажиотаж по поводу нехватки растительного масла, поставщиками которого являются Россия и Украина.

Нужно понимать, что в условиях глобализации страны тесно связаны друг с другом через производство. Россия является поставщиком энергоресурсов в страны Запада, а европейские и американские комплектующие используются в производстве конечных товаров в РФ. Перебои в поставках грозят сокращением предложения конечных товаров на отдельных рынках. Учитывая, что цепочки поставок еще не полностью восстановились после пандемии, этот новый удар от санкций многие компании могут не пережить. Сократившееся предложение при прежнем спросе грозит рекордной инфляцией как для развитых, так для развивающихся стран.

Решение США отказаться от импорта нефти и газа с России оказывает дополнительное инфляционное давление для всех стран мира, так как это решение взвинтило цены на нефть. А этот ресурс является основным для производства. Цены на газ в Европе также превышают 2000 долларов за кубический метр.

Казахстан, импортирующий товары, как с ЕС, так и с России, столкнется, на мой взгляд, с резким инфляционным скачком уже в марте. Что касается воздействия на другие сферы экономики Казахстана, то о них говорить еще рано: тексты запретов на этот момент носят расплывчатый характер и нередко допускают двойственные трактовки.

К примеру, запрет на импорт нефти в США и Великобританию из России не коснулся казахстанской нефти. Зато казахстанские филиалы Сбер и ВТБ попали под действие американских санкций. Более того, сейчас острая фаза конфликта России и Украины заставляет страны Запада реагировать быстро, жестко и не всегда уместно: многие санкции, в частности отказ от российской нефти, несет в большей степени негативные последствия для самих США. Если Россия и Украина придут к компромиссу, часть санкций Запада, на мой взгляд, будут частично сняты или переформулированы так, чтобы минимизировать ущерб для остальной мировой экономики. Поэтому говорить о воздействии санкций против России на конкретные секторы экономики Казахстана, на мой взгляд, еще преждевременно.

- Каково ваше мнение, могут ли, к примеру, граждане России из-за санкций приезжать в Казахстан и скупать какие-либо товары, технику?

- Безусловно, возможности перетока спроса с российского рынка на казахстанский есть. Однако следует понимать, что приезд в Казахстан для покупки товаров также сопряжен с затратами времени и средств. Поэтому приток спроса из России будет возможен только в том случае, если издержки от покупки товаров в Казахстане будут ниже, чем издержки переключения на другие бренды, которые все-таки остались в России. И здесь я напомню, что Китай не ввел санкции против России. Следовательно, техника китайских брендов остается на рынке России. Тот же Aliexpress дает возможности россиянам «пережить» закрытие европейских брендов одежды, а рассмотрение российскими банками подключения к платежной системе Китая UnionPay вместо Visa и MasterCard только упростит переключение на китайские товары. Поэтому, на мой взгляд, значительного перетока спроса в Казахстан не следует ожидать: частично приток будет, но только временный, пока потребители в России не подстроятся под «новые реалии».

- По последним сведениям, цены на услуги пассажирского воздушного транспорта в Казахстане в годовой динамике выросли на 17,7%. С чем может быть связано удорожание авиабилетов?

- Вопрос удорожания цен на авиаперелеты я могу прокомментировать лишь косвенно, так как не имею доступа к инсайдерской информации, в частности не располагаю информацией о себестоимости авиабилетов. Я могу лишь сказать, что удорожание авиаперелетов может быть связано с несколькими факторами:

- подорожание топлива. Напомню, что цены на топливо растут, а вместе с ними растет и себестоимость перевозок;

- закрытие неба для России. Эта мера еще не совсем понятна и самим авиакомпаниям. В частности, есть вопросы относительно пятой свободы воздуха – право принимать на иностранной территории пассажиров, направляющихся на территорию третьего государства. Авиакомпании поэтому несут временные издержки: в связи с переносами и отменами рейсов. Поэтому компании пытаются компенсировать убытки повышением цены на билеты;

- введенные Западом санкции также могут приводить к проблемам с производством самолетов, а, значит, к их удорожанию. Так, в России производство самолетов осуществляется с европейскими и американскими комплектующими.

Сейчас известно, что Минпромторг России обещает нарастить производство российских самолетов с заменой двигателя иностранного производства на российский ПД-8. Но ПД-8 пока не сертифицирован. В итоге в краткосрочном периоде из-за санкций есть риски дефицита самих самолетов, перебоев в поставках их комплектующих, удорожания как комплектующих, так и новых судов. В связи с этим авиакомпании могут посчитать необходимым увеличить расходы на амортизацию воздушных судов. Как следствие, расчетная себестоимость лётного часа и авиабилетов может расти. Но это лишь мои догадки с точки зрения складывающихся экономических факторов.

Благодарим Вас за ответы!

Фото: aerc.org.kz