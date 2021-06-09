Эксперт о президентстве Касым-Жомарта Токаева: В основе всех реализуемых инициатив – народ и его благополучие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина поделилась своим мнением о том, в каких условиях прошли два года президентства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 июня 2019 года состоялась церемония официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента Республики Казахстан.

«Два года на посту президентства проходили в очень сложное не только для мировой экономики время, которые были вызваны торговыми войнами и коронакризисом, но и крупными происшествиями внутри страны. На фоне глобальных политических и экономических кризисов стране были необходимы реформы, которые шаг за шагом реализовывал Президент. В основе всех реализуемых инициатив – народ и его благополучие. Смена руководства страны подразумевала под собой смену стиля управления, при сохранении политического курса. Новый Президент поменял подходы к дальнейшему развитию страны, были необходимы политические, социальные и экономические реформы, соответствующие современным условиям. Нужно было выстраивать новые формы взаимоотношений между государством и обществом», - говорит эксперт.

Она отметила, что большой набор политических, социальных и экономических задач необходимо было реализовывать на фоне крупных кризисов, таких как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющей международное значения: пандемия коронавируса, взрывы в городе Арыс в июне 2019 года, наводнение в мае 2020 года в Мактааральском районе, события в феврале 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области и июле 2020 года в городе Сатпаев Карагандинской области.

«Эти и многие другие события в стране разрешались при личном участии Президента страны, которые продемонстрировали наличие политической коммуникации и отражали идею «Слышащего государства». С момента вступления в должность Касым-Жомарт Токаев начал реализовывать основные принципы политического курса, обозначенные в своей предвыборной программе: преемственность, справедливость и прогресс. Преемственность выражается в поддержании основного курса Елбасы и продолжение всех государственных программ, способствующих дальнейшему развитию общества. Справедливость осуществляется в обеспечении равенства прав всех граждан независимо от их социальной, этнической, религиозной и другой принадлежности и создание всем равных возможностей для достижения личного успеха. Прогресс, основанный на способности к обновлению во всех сферах жизни общества, осуществлении созидательных перемен на благо людей и стремлении Казахстана к вхождению в число передовых стран», - говорит спикер.

Основные тезисы нового политического курса Президента нашли свое отражение в двух Посланиях Президента страны народу Казахстана, на заседаниях Высшего Совета по реформам, Национального совета общественного доверия и программной статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат».

Как отметила эксперт, большой блок преобразований был заложен в первом Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог-основа стабильности и процветания Казахстана». В рамках данного Послания были определены приоритеты развития страны в пользу политико-административного направления.

«В первую очередь был взят курса на истребление реформ ради реформ и политического популизма, за счет реализации реформ в интересах дальнейшего развития страны и обеспечения устойчивости государства. Данные реформы должны осуществляться последовательно и поэтапно, без «забегания» вперед. Была введена формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Сохраняя президентскую форму правления, сделан акцент на повышение уровня участия Парламента в процессе принятия государственных решений и эффективности работы правительства через усиление его ответственности и подотчетности. Признанием политического плюрализма и многообразия выступила формула «разные мнения – единая нация». Реализацией данного курса явилось расширение возможностей для работы политических партий и разрешение на проведение мирных собраний», - говорит спикер.

Основным элементом данного послания выступила Концепция «Слышащего государства», которое позволит установить доверительные отношения между властью и обществом через формирование правильной политической коммуникации. Данная концепция позволит обществу контролировать выполнение обещаний государственных органов, своевременно и эффективно реагировать на потребности народа.

Эксперт отметила, что по итогам мероприятий, проведенных под эгидой НСОД, были сформулированы, обобщены и переданы в Администрацию Президента РК для дальнейшей работы предложения со стороны членов совета, многие из которых были реализованы в рамках политических реформ.

«Процесс проведения политических реформ состоит из трех пакетов. На сегодняшний день полностью реализован первый пакет политических реформ. В то же время данные реформы условно можно разделить на три больших блока», - говорит эксперт.

Первый блок реформ направлен на институционализацию протестного настроения, политического плюрализма и самоорганизации населения, в него можно включить:

Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» от 25.05.2020 года. Принятие этого закона позволило регулировать проведение мирных собраний и митингов, за счет введения уведомительного принципа организации и проведения соответствующих мероприятий, сменивших действующий прежде разрешительный принцип.

Совершенствование работы институтов местного самоуправления через реализацию «бюджетов народного участия» и повышение статуса сходов и собраний местных сообществ и учет их мнений по актуальным проблемам на местах для принятия конкретных решений районными маслихатами.

Разработка и принятие закона «Об общественном контроле в Республике Казахстан», призванного обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора.

В-четвертых, институционализация протестного настроения через создание единого легитимного института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений, и введение графы «Против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней.

Впервые в Казахстане был введен термин парламентской оппозиции, что усилило роль партий, которые оказались в меньшей представленности в Парламенте. Оппозиционным партиям, представленным в Мажилисе Парламента РК, гарантируется занятие должностей председателя одного и секретарей – двух постоянных комитетов палаты.

Второй большой блок реформ пришелся на избирательную систему, первым ее шагом выступили изменения, внесенные в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Закон РК «О политических партиях», которые устанавливали 30% квоту для женщин и представителей молодежи в избирательных партийных списках. Данные изменения были применены на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, прошедших 10 января 2021 года.

Реформирование в рамках обеспечения политической конкуренции и плюрализме получили реализацию в изменениях Закон Республики Казахстан «О политических партиях» от 25.05.2020 года, предусматривающий снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тысяч до 20 тысяч человек.

Введение выборности акимов сел, поселков и сельских округов, что позволит повысить активность граждан в полноценной реализации своих конституционных прав, реализовать в полной мере концепцию «слышащего» государства.

Так же к этому блоку можно отнести и снижение порога прохождения в Мажилис Парламента для политических партий с 7% до 5%.

И третий блок реформ направлен на обеспечение прав граждан и защиту интересов населения.

Была осуществлена декриминализация статьи 130 Уголовного кодекса РК «Клевета» с переносом данного правонарушения и мер ответственности за нее в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Казахстан официально отменил смертную казнь в качестве меры уголовного наказания. А также работа в направлении защиты прав человека, включая меры по защите детей от кибербуллинга.

В ближайшее время планируется ввести после проведения выборов сельских акимов, выборности районных акимов, принятие отдельного закона об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене), дальнейшее совершенствование системы общественного контроля, внедрение «Индекса развития молодежи», расширение мер по стимулированию благотворительной деятельности.