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Эксперт о Послании Президента РК: Важно сдерживать тот уровень, когда мы мало кому должны

1 Сентября 2021 11:52
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Эксперт о Послании Президента РК: Важно сдерживать тот уровень, когда мы мало кому должны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института евразийской интеграции Самат Нуртаза высказал свое мнение о тех инициативах и поручениях, которые Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил сегодня в Послании народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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«Глава государства сказал: «Во многом благодаря низкому госдолгу и резервам Казахстан успешно преодолевает последствия пандемии. Это наше серьёзное конкурентное преимущество, и сейчас важно его не растерять». За этими словами стоит и лидерство Казахстана в Центральной Азии. Действительно важно сдерживать тот уровень, когда мы мало кому должны. Это даже влияет на уровень жизни будущих поколений», - написал в Facebook Самат Нуртаза.

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.


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#Послание Президента-2021  
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