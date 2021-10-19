Эксперт: Национальные проекты - это «перезагрузка» всей системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В чем отличие Национальных проектов от государственных программ? О каких приоритетах идет речь, когда говорим о Нацпроектах? Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал партнёр Центра исследований и консалтинга (CRC) Куаныш Жаиков.

- Расскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие Национальных проектов от государственных программ?

- Институт государственных программ тоже начинался хорошо. Многие помнят Стратегию «Казахстан-2030» 1997 года, а также документы начала 2000-х. Однако , со временем, выросли возможности государства за счет нефтяных доходов, следовательно, и количество приоритетов. Документов стало много. Они неоправданно «раздувались» в размерах, стали элементарно нечитабельными. Более того, государственные программы сильно отличались от плана мероприятий к ним. В них обычно звучали благопожелания, а планы были конкретными, с указанием точных мероприятий, сроков, ответственных и бюджетов. Но если программы обсуждались широко, то планы разрабатывались в тиши министерских кабинетов.

Национальные проекты – это «перезагрузка» всей системы, когда условный ноутбук начинает «виснуть». Во-первых, еще в январе определили всего 10 приоритетов, тем самым дав сигнал государственному аппарату не выходить за пределы фокуса. Во-вторых, эти приоритеты – не о далеком будущем, а о понятных рядовому гражданину вещах – образовании, здравоохранении, безопасности, рабочих местах, региональной инфраструктуре. Этот подход назвали «человекоцентричностью».

В-третьих, на обозрение выставили конкретные планы, по пунктам. Больше нет необходимости читать про абстрактные «мечты» – государство открыто и публично говорит о том, что планирует делать. Элементарно, если раньше приходилось искать документы по частям из разных источников, то теперь все национальные проекты выложены на один сайт. В-четвертых, их начали пересматривать одновременно. С одной стороны, возможно потеряли в качестве. Но впервые это дало общую картину государственного планирования, когда отдельные бизнес-проекты сопоставлялись с социальными объектами – школами, поликлиниками, системой канализации. Благодаря этому сильно выиграл социальный блок, который ранее уступал экономическому в готовности, поэтому зачастую был недофинансирован. Теперь мы имеем перечень понятных мероприятий, во многом направленных на улучшение жизни граждан, и подкрепленных реальными деньгами. Резко возрастает вероятность того, что всё будет исполнено.

- Назовите, пожалуйста, сильные стороны Национальных проектов, разработанных Министерством национальной экономики РК.

- Один из важнейших национальных проектов – «Сильные регионы – драйвер развития страны». Он, возможно, единственный, где полноценно и методологически правильно учтены наши географические особенности. Национальные проекты – это документы правительства, как центрального органа. Но ведь есть и акиматы, со своими планами, налогами и бюджетами. Как разграничить их деятельность? У «центра» есть две фундаментальные функции. Во-первых, он должен «выравнивать» базовое качество жизни во всех регионах. Это вопросы доступа к воде, канализации, теплу, свету, дороги, школы, поликлиники и т.д. Люди не должны переезжать только потому что у них нет этих элементарных условий для жизни. А у акиматов областей обычно денег на это не хватает.

Во-вторых, «центр» должен связывать регионы между собой, автодорогами, железными дорогами, авиамаршрутами и прочим. Чтобы был транспортный «каркас», иначе мы просто не единая страна. Опять же, у акиматов на это нет ни денег, ни полномочий. Именно эти направления взяты в основу национального проекта по регионам: «равный доступ к базовым услугам» и «обеспечение транспортной связанности». Министерство четко понимает роль «центра» и ей следует. Достаточно понятные показатели и мероприятия, их важность, во многом, сложно оспорить.

- Что, по-вашему, можно улучшить в Национальных проектах? С какими проблемами можем столкнуться при их реализации?

- У государства есть институциональные ограничения. Есть историческая инерция, много отвлекающих факторов, сжатые сроки. Наверное, лучше бы не получилось. Первое, нужно всё же «приоритезировать приоритеты». Вполне возможно, начнется очередной популизм, доказывание важности других вещей, требования. Правительство столкнется с необходимостью от чего-то отказаться. Я не рекомендую трогать национальные проекты с социальной направленностью – «Сильные регионы», образование и здравоохранение. В экономических проектах важно убрать мероприятия, нарушающие внутреннюю конкуренцию, оставив специализированную инфраструктуру, которой могут пользоваться многие. Например, вместо прямой поддержки предприятий лучше построить индустриальную зону в определенном месте. Аналогично по агропромышленному комплексу – вместо прямых субсидий улучшить качество почвы. Содержание национальных проектов нужно заранее обговаривать с профессиональными институтами – депутатским корпусом, международными организациями, отечественными экспертными группами. Это позволит снять напряжение изначально и ускорит их реализацию в дальнейшем.

- Спасибо!