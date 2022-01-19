Эксперт: Мы увидели нацеленность Правительства решить вопросы потребительской инфляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы намерено решить Правительство Казахстана в рамках Плана оперативных мер по стабилизации социально-экономической ситуации - свое мнение выразил старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Бекжан Садыков, представленный Правительством РК План оперативных мер по стабилизации социально-экономической ситуации охватывает широкий спектр задач.

«Остановлюсь на тех, которые, на мой взгляд, наиболее интересны с точки зрения минимизации общественной критики, которую мы наблюдаем в течение последнего года.

Во-первых, наряду с мерами, направленными на оказание поддержки пострадавшему бизнесу в результате известных трагических событий, мы увидели нацеленность Правительства решить вопросы потребительской инфляции. Так, для минимизации социально-экономической напряжённости и минимизации инфляционных ожиданий меры по недопущению необоснованного роста цен были дополнены. К примеру, увеличено финансирование форвардных закупок до 140 млрд тенге в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом. В прошлом году объем финансирования составлял порядка 40 млрд тенге. Однако не ясно, включает ли новая сумма доплаты в осенний период. Тем не менее, указанный объем финансирования даёт основания полагать о стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары»

Между тем, Правительству, как считает Бекжан Садыков, следует также усилить внимание к вопросам продовольственной цепочки.

«Управление каналами распределения и товародвижения остаются актуальными. Возникают вопросы касательно способности региональных стабилизационных фондов разместить и обеспечить количественно-качественную сохранность продовольствия, которая, как следует из роста объёмов финансирования, значительно увеличится, - отмечает старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков.

Ещё один вопрос касается доступа оптовых распределителей и товарных сетей к продовольственному фонду: «Каким образом будет регламентирован доступ к реализации продовольствия?»

«Будет ли обеспечена конкуренция или сбыт будет обеспечен в большей степени через «социальные ярмарки», которые я считаю не самым цивилизованным каналом сбыта. Также возникает вопрос касательно регламентирования и регулирования товарной надбавки, которое находится в ведении местных исполнительных органов. Понятно, что местные исполнительные органы будут нацелены на проведение оперативных товарных интервенций и освежение складов. Но не приведёт ли это к росту «стихийной торговли»?», - считает спикер.

Во-вторых, как отметил эксперт, обращает на себя внимание озвученный план по импортозамещению товаров, предназначенных для строительства.

«Так, предполагается реализация 35 проектов по обеспечению внутреннего рынка керамическими и фасадными плитами, теплоизоляционными материалами, ЛДСП, санфаянсом и межкомнатными дверями. В определённой мере это позитивно отразится на ценообразовании недвижимости, но всё же в большей степени социального жилья. Президент отмечал необходимость системной индустриализации. Следует обратить внимание на возможности металлургической промышленности по обеспечению рынка металлическими изделиями, необходимыми для строительства. На цену металлических изделий и конструкций часто ссылаются сами строители. Вопросы создания бизнес-кластеров, кооперация субъектов строительства и металлургической промышленности в любой приемлемой форме приобретают более актуальный характер. Нельзя допускать снижения деловой активности в строительной отрасли как одной из ведущих нашей национальной экономики и в то же время следует принять внимание платёжеспособность большей части населения», - выразил мнение старший научный сотрудник КИСИ.

По словам Бекжана Садыкова, Правительство должно обратить внимание на проблемы, препятствующие формированию цивилизованного рынка недвижимости с целью минимизации спекуляций.

Наряду с вышеназванными мерами, нельзя не остановиться на организационно-финансовых вопросах, затронутых в ходе заседания Правительства.

«Поставлена задача по разъяснению ситуации в Казахстане. Важно сохранить нашу международную инвестиционную позицию. В этом контексте разработка Правительством комплексных планов наших западных регионов — жизненно важная мера. Международные инвесторы будут внимательно относиться к геополитическим рискам, что требует усиленной межведомственной координаций и проактивности экономического направления деятельности МИДа», - сказал старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков.

Вместе с тем на фоне нарастающего давления климатической повестки, планы по развитию западных регионов должны учесть тренд по обеспечению «озеленения» энергетического рынка.

«При этом разрабатываемые меры должны нивелировать обеспокоенность инвесторов, вызванных ситуацией в Алматы. Наряду с энергетическими проектами, следует заострить внимание на инфраструктурных проектах. Правительству в перспективе следует фокусироваться на «больших» проектах, которые могут не только сохранить международные инвестиционные вливания, но и приумножить их», - считает спикер.

В целом же, по мнению эксперта, план по стабилизации социально-экономической ситуации Правительства РК соответствует поручениям Президента и решает многие вопросы.

«Понятное дело, что мы увидели первоначальные меры. Считаю, что список мероприятий будет расширен и будет разработано больше системных мер по строительству нового Казахстана. Так, Правительство разрабатывает Программу действий на 2022 год и хотелось бы увидеть более «глубокие» меры, которые будут направлены на решение стратегических задач и вопросов, ранее озвученных в выступлениях Президента РК Касым-Жомарта Токаева», - заключил эксперт.