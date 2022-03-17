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    11:28, 17 Март 2022 | GMT +6

    Эксперт КИСИ: Новые области могут стать новыми «точками роста» экономики страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые области могут стать новыми «точками роста» экономики страны. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская, комментируя Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Послание Главы государства имеет особое значение для страны, поскольку является точкой отсчета «Нового Казахстана». Январские события продемонстрировали, что страна нуждается в кардинальных политических и социально-экономических реформах. Сегодня актуальность сохраняет проблема территориального неравенства, без устранения которого невозможно решить вопросы экономического развития всей страны. Региональные диспропорции характерны и для развитых, и для развивающихся стран, поскольку они отражают естественное стремление бизнеса и человеческого капитала к концентрации в районах с высокой производительностью.

    В Казахстане такими локомотивами развития остаются крупные финансово-экономические центры и сырьевые экспортно-ориентированные регионы, а большие территории попадают в число аутсайдеров. Кроме того, ряд моногородов, которые сильно зависят от градообразующих предприятий, находятся в «депрессивном» состоянии. На фоне последствий пандемии и мировой экономической нестабильности региональное неравенство территорий будет только нарастать», – сказала А. Альшанская.

    Эксперт отметила, что сейчас разрыв между регионами по объему внутреннего регионального продукта уже достиг десятикратного значения. Значительными остаются различия в уровне обеспеченности социальной инфраструктурой. По численности врачей разница между развитыми и отстающими регионами составляет более 3 раз, по числу больничных коек – 2 раза.

    «Решения Главы государства об изменении административно-территориального устройства, являются переломным моментом для развития новых регионов и благополучия их жителей. В Казахстане появятся 3 новые области. Алматинская область будет разделена на две – Жетысускую и Алматинскую. Из Карагандинской области будет выделена Улытауская, а из Восточно-Казахстанской – Абайская область.

    Хозяйственная и финансовая самостоятельность регионов позволит регионам исходя из потребностей формировать и использовать собственный бюджет, разрабатывать программы развития и, тем самым, решать инфраструктурные, производственные и социальные проблемы в своих регионах. В перспективе, новые области могут стать новыми «точками» роста экономики страны и повысить качество и уровень жизни населения», – заключила А. Альшанская.

    Напомним, 16 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием.


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