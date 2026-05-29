Эксперт из США отметил значение встречи Токаева и Путина

Президент International Tax and Investment Center Дэниел Уитт, принявший участие в Евразийском экономическом саммите в Астане, поделился своим экспертным мнением о встрече президентов Казахстана и России с собственным корреспондентом агентства Kazinform в Вашингтоне.

Дэниел Уитт отметил, что был рад принять участие в V Евразийском экономическом форуме и в XIV Международном форуме «Антиконтрафакт-2026» в Астане.

— Это дает возможность представить Казахстан как модель экономического роста в регионе, и мы видим это еще более отчетливо. Политика Казахстана по внедрению инноваций, а также эффективные налоговые и регулятивные меры способствуют развитию экономики и росту государственных доходов. Важной частью этих усилий является борьба с контрафактной продукцией, — отметил Дэниел Уитт.

В отношении встречи президентов Казахстана и России, эксперт считает, что «этот визит укрепил взаимное уважение».

— Это особенно важно для глав государств, у которых вторая по протяженности сухопутная граница в мире. Соглашение о торговле и инвестициях, подписанное в ходе двусторонней встречи, подчеркивает эту географическую и экономическую реальность, — сообщил Дэниел Уитт.

Американский эксперт подчеркнул важность развития экономических отношений в рамках ЕАЭС.

— Поскольку обе страны являются ключевыми членами Евразийского экономического союза, естественно углублять партнерские отношения в сфере трансграничной торговли. Обе страны заинтересованы в рациональном использовании водных ресурсов и решении проблем, связанных с Каспийским морем. И обе стороны заинтересованы в расширении двусторонней торговли и инвестиций с целью достижения объема двусторонней торговли в размере 30 миллиардов долларов, — считает Дэниел Уитт.

По мнению президента «International Tax and Investment Center», те в США, кто внимательно следит за Казахстаном и Центральной Азией, осознают важность традиционной многовекторной внешней политики Казахстана, стремящегося к хорошим отношениям не только с соседними государствами, включая Россию и Китай, но и в значительной степени с Соединенными Штатами и Европой, а также с такими растущими державами, как Индия и страны Персидского залива.

Дэниел Уитт напомнил, о многих позитивных шагах, предпринятых в американо-казахстанских отношениях за прошедший год. К ним относится очень важный саммит С5+1 в Вашингтоне, на котором Казахстан увеличил инвестиции в США. Сотрудничество в области важнейших полезных ископаемых важно для США. Казахстан принял участие в Министерской встрече по важнейшим полезным ископаемым в Вашингтоне в феврале. Астана выразила желание присоединится к соглашениям Авраама. Президент Дональд Трамп пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева принять участие в предстоящем саммите G20 в Майами, что свидетельствует о тесных связях Казахстана с США, его лидерстве в регионе и важности Центральной Азии для США и всего мира.

Эксперт считает, что важно помнить, что все государства-члены неоднократно заявляли, что ЕАЭС — это экономический союз, ориентированный на торговлю, а не на политический или валютный союз. С этой точки зрения углубление регионального экономического сотрудничества и интеграции, а также усилия по решению таких важных проблем, как борьба с контрафакцией, принесут пользу всем государствам-членам и их народам.

Последние несколько лет подчеркнули важность Среднего коридора, в котором Казахстан занимает центральное место.

— Конгрессу пора отменить действие поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана, чтобы Вашингтон и Астана могли поддерживать постоянные нормальные торговые отношения и еще больше углубить свое экономическое сотрудничество, — предложил Дэниел Уитт.

Визит Владимира Путина в Астану по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева демонстрируют зрелость партнерства наших государств, где добрососедство и экономическая взаимодополняемость становятся фундаментом ответственности за будущее всего евразийского пространства. Подробности — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.