Эксперт: Инвестиции в людей – стратегический приоритет в Послании Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в людей – стратегический приоритет, обозначенный Главой государства в Послании народу Казахстана. Такое мнение выразила руководитель отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Жанна Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инвестиции в людей – стратегический приоритет, обозначенный Главой государства в Послании народу Казахстана. Развитие человеческого капитала через создание условий для профессионального развития выступает одним из ключевых механизмов реализации этой задачи. В частности, еще большее внимание будет уделено участникам предметных олимпиад, детям, демонстрирующим успехи в области спорта. В стране будет укрепляться система поощрения педагогов, воспитывающих подрастающее поколение талантливой молодежи», - прокомментировала эксперт.

По ее словам, поддержка ученых найдет выражение через меры по обеспечению стабильности финансирования научных проектов.

«Ожидается увеличение сроков грантового финансирования до пяти лет. Трехлетний период финансирования зачастую выступал сдерживающим фактором развития фундаментальных исследований в отдельных отраслях науки, проведение которых требует значительных временных ресурсов. Кроме того, в стране будет выстраиваться система ранней профессиональной ориентации. Известно, что сегодня чуть более трети выпускников вузов работают не по специальности. Безусловно, это связано с трансформациями на рынке труда, которые сегодня имеют глобальный характер. Происходит автоматизация труда, каждый год возникают новые профессии. Знания достаточно быстро устаревают, и объем знаний и навыков выпускников не всегда отвечает потребностям работодателей. Отчасти данное явление связано и с выбором профессии, который зачастую осуществляется молодыми людьми не самостоятельно, а под влиянием родителей, друзей. Как показывает практика, это далеко не всегда прагматичный способ выбора будущей профессии. В этом смысле создание условий для более раннего выстраивания профессиональных траекторий весьма важно», - считает руководитель отдела социологических исследований КИСИ.

Помимо этого, поручено разработать и принять Закон «О профессиональных квалификациях».

«Данная инициатива дополняет поручение Главы государства, озвученное в прошлом Послании, о разработке Концепции непрерывного образования и направлена на создание условий для профессиональной самореализации казахстанцев, возможности получения финансовых выгод от повышения и обретения новых квалификаций, компетенций. Отдельный акцент Глава государства сделал на развитии цифровых навыков населения. Для этого будут предусмотрены отдельные меры в рамках национальных проектов, утверждение которых запланировано на этот год. В контексте задачи по геополитическому позиционированию Казахстана в качестве Центрально-азиатского цифрового хаба актуализируется задача по подготовке IT- специалистов. В ближайшее время планируется подготовить 100 тысяч квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий», - добавила спикер.

Глава государства не обошел вниманием и вопросы подготовки специалистов, пользующихся повышенным спросом на селе – ветеринаров.

«Данная категория специалистов играет важную роль в обеспечении соблюдения ветеринарно-санитарных мер в отношении животноводства, сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, выступает важным условием расширения экспортного потенциала страны, гарантирования продовольственной безопасности. В целом, инвестиции в человеческий капитал – один из ключевых макротрендов в государственной политике стран мира, способных обеспечить устойчивость развития в условиях «новой нормальности». В этом смысле, Казахстан – не исключение. Для страны с населением в 19 млн это вопрос стратегической важности», - заключила Жанна Каримова.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.