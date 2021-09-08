Эксперт: Главное отличие местного самоуправления от госуправления – масштаб решаемых задач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главным отличием местного самоуправления от государственного управления является масштаб решаемых задач. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала руководитель управления местного самоуправления Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Жулдыз Бораншина.

«На сегодняшний день в стране существует два механизма выстраивания административно-политического управления: это местное самоуправление и государственное управление. Местное самоуправление в различных странах развивалось своим путем и в настоящее время имеет довольно разнообразные формы. Важнейшим различием этих форм является уровень интеграции в систему государственного управления. Наблюдаются различия даже в названии данного уровня государственного устройства – местное управление, муниципальное управление, местная автономия, территориальная децентрализация», - отметила эксперт.

По ее словам, главным отличием местного самоуправления от государственного управления является масштаб решаемых задач.

Государственное управление представляет собой деятельность, осуществляемую в целях проведения государственной политики в масштабах района, области и всей страны в целом. Ключевая задача государственного управления – эффективное решение вопросов и задач общенационального уровня и социально-экономического развития страны в целом с учетом специфики каждого региона.

«Если говорить о местном самоуправлении – это деятельность, осуществляемая населением непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного самоуправления на соответствующей территории, то есть города районного значения, село, поселок, сельский округ (далее – сельский округ). Население соответствующих населенных пунктов самостоятельно избирает органы местного самоуправления для решения вопросов местного значения», - рассказала Жулдыз Бораншина.

Таким образом, основной задачей местного самоуправления является самостоятельное и эффективное решение вопросов местного значения, конкретного населенного пункта в пределах средств собственного бюджета, под свою ответственность.

При этом, по мнению спикера, следует учитывать, что политика местного самоуправления не должна идти вразрез с общестрановыми стратегическими задачами и действующим законодательством.

«В Республике Казахстан сформирована и развивается собственная модель местного самоуправления, основанная на совмещении региональными, местными представительными и исполнительными органами власти функций и полномочий государственного управления и самоуправления, граждан как членов местных сообществ в решении наиболее важных вопросов местного значения непосредственно или через выборные органы. В 2013 – 2020 годы в рамках реализации первой Концепции развития местного самоуправления в Казахстане достигнуты следующие основные результаты: организованы органы местного самоуправления, регламентированы порядок формирования, проведения собраний и сходов местных сообществ, а также их полномочия, введена выборность сельских акимов, маслихатами соответствующих районов и городов областного значения, созданы территориальные советы местного самоуправления в качестве консультативно-совещательных органов по вопросам взаимодействия с населением при акиматах столицы, городов республиканского и областного значения, введена практика проведения акимами всех уровней на ежегодной основе отчетных встреч с населением с информированием о задачах и основных направлениях дальнейшего развития вверенных им административно-территориальных единиц, проблемных вопросах и планах по их решению, принят комплекс мер, направленных на оптимизацию и укрепление институциональных и экономических основ местного самоуправления», - пояснила эксперт.

В 2018 – 2020 годы во всех сельских округах внедрен четвертый уровень бюджетной системы. Сельские округа начали формировать свой бюджет и управлять коммунальной собственностью местного самоуправления. Бюджет сельского округа стал формироваться из налогов, плат, штрафов, добровольных сборов, доходов от коммунального имущества, а также субвенций из вышестоящего бюджета.

«Соответственно граждане получили возможность увидеть, на что расходуются их налоги. Расходы и приоритеты теперь в обязательном порядке обсуждаются с населением. Для придания дальнейшего импульса в развитии местного самоуправления назрело время разработки и утверждения документа, определяющего цель следующего этапа реформирования органов местного самоуправления, а также разграничения функции местного самоуправления и государственного управления», - рассказала она.





Эксперт также отметила, что все данные мероприятия нашли свое отражение в новой Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года, который был утвержден Главой государства 18 августа текущего года.

Все основные законодательные изменения по достижению задач, указанных в Концепции, будут реализованы путем разработки отдельного Закона «О местном самоуправлении в Республики Казахстан».

При этом в настоящее время порядок работы государственного управления и местного самоуправления регламентирован одним Законом

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

«В рамках разработки нового Закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан» предстоит проанализаровать функции и полномочия в разрезе уровней государственного управления с выявлением несвойственных, дублирующих, недостающих функций. По итогам будут внесены изменения в законодательство в части наделения функциями, а также их исключению, перераспределению между уровнями государственного управления, в том числе между местными исполнительными органами областного, городского, районного и сельского уровней», - поделилась она.

При этом перераспределение полномочий будет прорабатываться с учетом готовности государственных органов к выполнению новых функций в части кадрового и материально-технического обеспечения.

«Передача функций на уровень местного самоуправления должна создать условия для своевременного выявления и решения текущих проблем, а также определения конкретных задач, направленных на социально-экономическое развитие сельского округа. В свою очередь, разграничение полномочий между уровнями государственного управления и местного самоуправления позволит повысить ответственность акимов в части эффективного использования ресурсов для решения задач местного значения», - добавила руководитель Управления местного самоуправления Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Жулдыз Бораншина.