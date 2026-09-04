Эксперимент двух девочек превратил протоку под Атырау в лотосовое поле

Эксперимент двух девочек-подростков дал неожиданные результаты. Посеянный в канале Перетаска вблизи города Атырау лотос через два года зацвел и разросся. Распространение краснокнижного растения на новой территории привлекло внимание специалистов, которые обсуждают его возможное влияние на местную экосистему, передает корреспондент агентства Kazinform.

Появление цветов на этой территории местные жители связывают с экспериментом двух девочек. Айым Жангельды и Шаттык Хами посеяли семена лотоса в реку, и неожиданно это место обрело замечательно красивый вид.

История началась два года назад. Мама Айым Жангельды заказала на китайском маркетплейсе семена лотоса. Девочки сначала хотели попробовать вырастить цветы в домашних условиях. Но, не добившись результата, они разбросали оставшиеся семена в канале Перетаска вблизи села Кенозек. Через год на поверхности воды появились первые листья. В этом году лотос зацвел, на реке сформировалось целое поле.

— Моя мама работает в китайском маркетплейсе. Мы заинтересовались цветами лотоса и заказали семена в Китае. Хотели выращивать дома. Но они не выросли. Тогда мы разбросали их в протоке. Листья понемногу начали появляться, — сказал Айым Жангельды.

Сейчас лотосовое поле в канале Перетаска активно обсуждается в социальных сетях. Некоторые считают произрастание редкого растения вблизи Атырау особым явлением природы, другие беспокоятся по поводу влияния завезенных семян на местную экосистему.

Как сообщила ученый-биолог Гульнар Сапарова, лотос приносит определенную пользу водной экосистеме. Растение создает благоприятную среду для жизнедеятельности рыб, способствует развитию водорослей и планктона — бентоса. Вместе с тем лотос усваивает некоторые питательные элементы, входящие в состав воды.

— Лотос создает благоприятные условия для жизнедеятельности рыб. Вокруг него развиваются водоросли, фито- и зоопланктон, а также бентос. Наряду с этим, лотос способен усваивать некоторые вредные химические элементы из воды, в том числе фосфор, калий и различные ионы. Это оказывает определенное влияние на сохранение качества воды, — сказала Сапарова.

По ее мнению, чрезмерное разрастание лотоса может оказать негативное влияние на экосистему. Если растение полностью покроет поверхность воды, это ограничит проникновение солнечного света в воду и повлияет на кислородный обмен. Это, в свою очередь, может оказать влияние на кормовую базу водных обитателей. Поэтому необходимо контролировать распространение растения на новой территории. Сапарова отметила, что этот вид растений не приводит к уменьшению или увеличению объема воды.

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Эколог Мансия Есенаманова говорит, что лотос сам по себе не может расцениваться как вредное растение. По ее словам, лотос усваивает азот и фосфор из воды. Чрезмерное накопление этих элементов может стать причиной процесса эвтрофикации.

— Лотос сам по себе не вредный. Потому что он усваивает азот и фосфор, которые считаются основными элементами, приводящими к процессу эвтрофикации. Поэтому от лотоса много пользы. Лотос не растет в проточной воде. Он растет только в стоячей и чистой воде, — сказала эколог.

По мнению специалистов, сейчас еще рано делать выводы по поводу распространения лотоса. Требуется постоянный контроль за количеством растений, скоростью их распространения и влиянием на местную водную экосистему. Лотос, внесенный в Красную книгу Казахстана, в протоках реки Кигаш в Курмангазинском районе начинает цвести в середине июля.