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Экскурсия по Акорде вместе с Президентом

31 Января 2022 19:26
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Экскурсия по Акорде вместе с Президентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан открывает новую рубрику «Президентпен бірге» («Вместе с Президентом»), в которой будут публиковаться архивные ролики рабочих будней Главы государства, передает МИА «Казинформ».

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Первый ролик новой рубрики под названием «Экскурсия по Акорде вместе с Президентом» посвящен детям.

Как известно, в своем новогоднем поздравлении Президент Казахстана объявил 2022 год Годом детей. Касым-Жомарт Токаев отметил: «Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства».





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#Президент Казахстана   #Акорда   #Видео  
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