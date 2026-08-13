Экскурсионный катер с туристами на борту загорелся в турецком Фетхие

На экскурсионном судне в Фетхие произошел пожар. Все пассажиры надели спасательные жилеты и прыгнули в море, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Инцидент произошел в районе бухты Катранджи. Возгорание на борту судна Toys Boat началось на кухне, после чего огонь быстро распространился по палубе.

Все 115 пассажиров, включая членов экипажа и детей были вынуждены покинуть судно, прыгнув в воду.

Кадр из видео

К месту происшествия стянулись подразделения береговой охраны, службы безопасности на море и медицинские бригады. В спасательной операции также участвовали находившиеся поблизости плавсредства. Судно серьезно пострадало от огня и начало тонуть. После ликвидации пожара планируется подъем и вывод на берег поврежденного судна.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что у берегов района Демре турецкой провинции Анталья в результате столкновения лодки, пытавшейся скрыться, не подчинившись требованию остановиться, с катером береговой охраны у побережья погибли 14 нелегальных мигрантов.