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Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»

29 Января 2022 15:07
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Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 20:00 часов телеканалы «Хабар» и «Хабар24» покажут эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Берика Уали.

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«Сегодня в 20:00 часов телеканалы «Хабар» и «Хабар24» покажут эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана», - написал Берик Уали.



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