Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 20:00 часов телеканалы «Хабар» и «Хабар24» покажут эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Берика Уали.

«Сегодня в 20:00 часов телеканалы «Хабар» и «Хабар24» покажут эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана», - написал Берик Уали.



