Эксклюзивно на IVI: Премьера первого документального сериала о хоккейном клубе «Барыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, в 22-ой день рождения хоккейного клуба «Барыс», эксклюзивно на IVI стал доступен документальный сериал «Вертикаль». Посмотреть ленту можно бесплатно по рекламной модели, а также по подписке, активировав промокод VERTICAL до 31.01.2022, передает МИА «Казинформ».

26 ноября в интернет-прокат выходит документальная сага об истории становления одной из самых ярких команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – «Барыс» (Нур-Султан).

Это первый спортивный документальный сериал, сделанный в Казахстане. Через накал и драматизм 20-летней истории зритель узнает о вызовах и сложностях, через которые «Барыс» пробивался в международный хоккей.

Автором сценария и режиссером выступил Дмитрий Богомолов (известный по х/ф «Финансист. Игра на вылет»).

«Как создать в стране профессиональный клуб международного уровня «КХЛ» из игроков уровня «Высшей лиги»? Примерно так же, как из социализма перейти в капитализм», – рассказывает режиссер сериала Дмитрий Богомолов.

По словам режиссера, в 90е хоккей в Казахстане лежал на боку, из страны уехали почти все профессиональные кадры, которые приносили результат на международном уровне. Игроки, тренеры, менеджмент, почти все. Их опыт не перешел дальше, не остался внутри страны. Чтобы сдвинуть все с мёртвой точки и взрастить новых казахстанских звезд придумали клуб «Барыс». Однако, из-за увядшей инфраструктуры и кадрового голода, задумка превратилась в настоящее испытание.

На вопрос «Почему выбран именно Барыс в качестве героя фильма, а, например, не СКА, ЦСКА или Авангард?», режиссер Дмитрий Богомолов ответил:

«Барыс – это «андердог», он всегда не предсказуем для соперника. Несмотря на скромный бюджет по меркам лиги, Барыс может разнести любую кубковую команду в пух и прах, но может и (проиграть) аутсайдеру. И с точки зрения кино - Барыс абсолютно кинематографичная команда. Кроме того, Барыс – это флагман хоккейного возрождения Казахстана. Хотелось показать логику принятия тех или иных решений под давлением негативных и позитивных обстоятельств. «Барыс» почти каждый сезон менял тренеров и было интересно показать, как это влияет на характер команды».

Инициатором производства выступила РТРК «Казахстан». 6-серийный сериал рассчитан не только на хоккейных болельщиков. Фильм затронет основные вехи истории клуба. Расскажет о самых ярких победах и поражениях. В сериале вы увидите уникальные архивные кадры, снятые с момента основания клуба по сегодняшний день. Запечатлеть такой значительный промежуток времени удалось благодаря помощи руководства «КХЛ», которое предоставило редкие архивные материалы. В фильме задействованы игроки и менеджмент команды.

«Новый документальный сериал «Вертикаль» – это первый готовый проект подобного рода в КХЛ, - отмечает вице-президент «Барыса» по маркетингу и коммуникациям Арнур Альшеров. – В нём болельщики смогут увидеть «Барыс» немного с другой стороны, больше узнать о процессе становления клуба, пройти через основные этапы истории. На выходе получился интересный продукт с небанальным сюжетом, который может привлечь зрителей разных возрастов и интересов».

«Документальные фильмы и сериалы пользуются особой любовью зрителей, волнуя и вдохновляя реальностью описываемых событий. История клуба «Барыс» – это настоящая сага, которая будет интересна не только поклонникам хоккея. Приглашаем наших казахстанских пользователей к просмотру сериала «Вертикаль» эксклюзивно на IVI», – комментирует Артем Егоренков, директор по международному развитию онлайн-кинотеатра IVI.

С 26 ноября документальный сериал стал эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре IVI. Фильм можно посмотреть бесплатно по рекламной модели или по подписке. Прожить историю «Барыса», можно активировав промокод VERTICAL по ссылке до 31.01.2022.

Дистрибьютором сериала «Вертикаль» выступила компания «Art Dealers».

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