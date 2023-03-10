Экскаваторы застряли в болоте во время очистки дна озера Сайран в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы во время механической очистки дна водохранилища Сайран из-за несоблюдения мер предосторожности три экскаватора застряли в болоте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, на котором три экскаватора глубоко застряли в грязи, появилось в сети.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что из-за резкого потепления и в связи с увеличением объема талых вод, грунт размягчился.

«Во время механической очистки дна водохранилища Сайран из-за несоблюдения мер предосторожности три экскаватора застряли на объекте. С подрядной организацией проведены разъяснительные работы по соблюдению техники безопасности и даны рекомендации по использованию легковесной техники. В настоящее время ведутся работы по извлечению застрявшей техники. Данные работы будут завершены до 13 марта», - ответили в акимате.

В феврале этого года в Алматы началась механическая очистка дна озера Сайран и берегов от ила, камыша и мусора.