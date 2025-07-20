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    18:23, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Экс-заместитель мэра Бишкека освобожден под подписку о невыезде

    Экс-заместитель мэра города Бишкека Жамалбек Ырсалиев был освобожден из временного изолятора под подписку о невыезде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

    Экс-заместитель мэра города Бишкек
    Фото: Кабар

    Напомним, ранее заместитель мэра Бишкека Ы.Ж.С. был обвинен в факте злоупотребления служебным положением.

    В связи с этим 16 июля в рамках собранных материалов и возбужденного уголовного дела Ы.Ж.С. и гражданин В.Н.А. были задержаны и помещены во временный следственный изолятор при ГКНБ.

    Как сообщили в ГКНБ, что в ходе расследования бывший заместитель мэра признал вину и полностью возместил ущерб, причиненный государству.

    В связи с этим 18 июля районный суд Первомайского района в отношении Ы.Ж.С. и В.Н.А. вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета покидать место жительства.

    После завершения расследования материалы будут переданы в суд для принятия окончательного решения в отношении обвиняемых.

    В настоящее время следственные действия продолжаются.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости КАБАР Задержания
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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