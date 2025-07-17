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    11:18, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Задержан вице-мэр Бишкека

    Во время встречи с жителями в столичном микрорайоне «Тунгуч» был задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев (Ы.Ж.С.), передает агентство Kazinform со ссылкой на KABAR.

    Задержан вице-мэр Бишкека
    Фото: KABAR

    По информации Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, были выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны заместителя мэра Бишкека Ы.Ж.С., выраженные в незаконном захвате и использовании муниципального земельного участка без разрешительных документов от уполномоченных государственных органов площадью около 1500 кв. м.

    Отмечается, что на участке на протяжении около 6 лет были установлены и функционировали четыре коммерческих объекта облегченного типа и пять детских аттракционов, расположенные рядом с жилым домом № 36 в мкр «Тунгуч».

    По данному факту было установлено, что Жамалбек Ырсалиев будучи вице-мэром Бишкека с 2020 года (в настоящее время заместитель мэра Бишкека) незаконно установил и оказывал покровительство вышеуказанным коммерческим объектам, которые функционировали без разрешительных документов уполномоченных органов мэрии Бишкека, в связи с чем местному бюджету нанесен значительный ущерб в виде выпадения арендных платежей.

    Уточняется, что указанные действия должностного лица мэрии вызвали недовольство среди жителей мкр «Тунгуч», а также препятствовали реализации проекта по строительству сквера и детской игровой площадки со стороны Муниципальной администрации Октябрьского района Бишкека. В настоящее время незаконно функционирующие объекты демонтированы, начато строительство детской площадки.

    По результатам проведенных мероприятий установлен ущерб в размере 2 млн 979 тыс. 889 сомов (около 18 млн тенге) в виде упущенной выгоды от аренды данного участка.

    16 июля 2025 года были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР Ы.Ж.С. и гражданин В.Н.А.

    В настоящее время ведется следствие.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости КАБАР Задержания
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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