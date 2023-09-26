Экс-вице-министра нацэкономики и заместителя ДКНБ осудили в Алматы

В районном суде №2 Медеуского района вынесли приговор в отношении бывшего замакима Алматы и вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова, экс-замначальника департамента КНБ Талгата Муханова и экс-руководителя управления финансов Айнур Кудайбергеновой за хищение конфискованного имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело было рассмотрено по статьям 190 части 4 пункта 2 и 28 части 5 – 190 части 4 пункта 2 УК «Мошенничество и пособничество в мошенничестве».

- Заместитель ДКНБ путем обмана завладел 5 объектами имущества, конфискованных по приговору суда по заведомо заниженной стоимости через пособников заместителя акима Алматы У. и руководителя управления государственными активами К., - сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые не признали вину и просили их оправдать. Прокурор запросил подсудимому М. – 8 лет лишения свободы, У. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, а К. – 6 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего УГА оставил на усмотрение суда наказание, претензий не имеют, так как ущерб возмещен.

Вина подсудимых в совершении инкриминируемых деяний доказана собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, аудиторским заключением.

Приговором суда Муханов признан виновным в хищении чужого имущества или приобретения право на чужое имущество в особо крупном размере с использованием им своего служебного положения. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Усеров и Кудайбергенова признаны виновными в пособничестве в мошенничестве, будучи лицами занимающие государственную должность и с использованием своих служебных полномочий. Им назначено наказание в виде 5 лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

При назначении наказания суд учел смягчающие ответственность обстоятельства – отсутствие судимости у подсудимых, наличие несовершеннолетних и малолетних детей и возмещение ущерба одним из подсудимых - Мухановым. Отягчающим обстоятельством у экс-замначальника ДКНБ Алматы является совершение уголовного правонарушения, лицом, нарушившим тем самым принятую присягу. Приговор не вступил в законную силу.

В октябре прошлого года сообщалось об аресте бывшего заместителя начальника департамента Комитета национальной безопасности по Алматы Талгата Муханова. Также весной этого года стало известно о задержании экс вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова.

Позже в Антикоррупционной службе отметили, что проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере. В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз). Ущерб государству в результате их преступных действий составил 819 млн тенге (разница в стоимости объектов недвижимости).