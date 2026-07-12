Экс-вице-министр культуры Ерлан Кожагапанов вышел на свободу после года в колонии

Накануне в социальных сетях появилась информация, что Кожагапанов вышел на свободу досрочно. В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК прокомментировали ситуацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мае 2025 года бывшего вице-министра культуры и спорта Казахстана приговорили к трем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Однако накануне в социальных сетях появилась информация, что Кожагапанов вышел на свободу досрочно. В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК прокомментировали ситуацию.

— Данный осужденный отбывал наказание в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы. На основании решения суда неотбытая часть наказания в виде двух месяцев лишения свободы заменена на более мягкий вид наказания — на штраф, — подтвердили в КУИС новость об освобождении бывшего вице-министра культуры и спорта Казахстана.

Напомним, Кожагапанов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В интересах частной компании он пролоббировал заключение договора на организацию XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2018 году в Петропавловске.

Ранее прокурор Акторе Бериков запрашивал для Кожагапанова семь лет лишения свободы. По его словам, часть средств более 910 млн тенге была выведена через фиктивные договоры с аффилированными компаниями.

Однако в сентябре 2025 года приговор экс-вице-министру культуры Ерлану Кожагапанову оставили без изменений.