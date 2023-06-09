Экс-вице-министр Нуржан Альтаев подозревается в получении взяток на $135 тысяч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-мажилисмен Нуржан Альтаев подозревается в получении взяток на $135 тысяч. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

7 июня Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр Альтаев Н.Б. по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Альтаев Н.Б. подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 годы будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал от председателя правления НПП «Атамекен» Мырзахметова А.И. денежные средства в размере 5 000 долларов США ежемесячно в качестве взяток. В последующем Альтаев, занимая новую должность депутата Мажилиса Парламента РК в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 000 долларов США, что является особо крупным размером. Взятки предназначались за содействие в получении государственного заказа по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова в курируемых Альтаевым сферах.

Совершенное им преступление подтверждается результатами негласных следственных действий, соответствующими документами, вещественными доказательствами, показаниями всех причастных лиц и другими материалами дела. С учетом собранных доказательств по согласованию с органами прокуратуры действия Альтаева квалифицированы по статье 366 часть 4 УК РК. Альтаев водворен в изолятор временного содержания департамента полиции г.Астаны. Решается вопрос по мере пресечения. Согласно требованиям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.