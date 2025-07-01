Экс-судья разыскивается за мошенничество в особо крупном размере

По словам официального представителя ведомства Данияра Бигайдарова, за совершение мошенничества в особо крупном размере разыскивается гражданка РК Таткеева Карлыгаш Курмашевна 1971 года рождения.

Антикор призывает в случае обнаружения местонахождения либо получения информации о ее местонахождении, сообщить информацию инициатору розыска.

Карлыгаш Таткеева ранее занимала должность советника главы Верховного суда по гражданским делам. Из информации, размещенной на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов, стало известно, что она находится в розыске с 20 июня 2025 года.

При этом причины розыска тогда официально не были названы.

Ранее Таткеева занимала судейские посты в нескольких инстанциях. В частности, она была судьей специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области, а также работала в суде города Астаны.