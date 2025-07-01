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    20:11, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Экс-судья разыскивается за мошенничество в особо крупном размере

    Карлыгаш Таткеева, ранее занимавшая должность советника главы Верховного суда по гражданским делам, находится в розыске с 20 июня 2025 года, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экс-судья Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск
    Фото: Kazinform

    По словам официального представителя ведомства Данияра Бигайдарова, за совершение мошенничества в особо крупном размере разыскивается гражданка РК Таткеева Карлыгаш Курмашевна 1971 года рождения.

    Антикор призывает в случае обнаружения местонахождения либо получения информации о ее местонахождении, сообщить информацию инициатору розыска.

    Карлыгаш Таткеева ранее занимала должность советника главы Верховного суда по гражданским делам. Из информации, размещенной на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов, стало известно, что она находится в розыске с 20 июня 2025 года.

    При этом причины розыска тогда официально не были названы. 

    Ранее Таткеева занимала судейские посты в нескольких инстанциях. В частности, она была судьей специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области, а также работала в суде города Астаны.

    Теги:
    Верховный суд Розыск Антикор
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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