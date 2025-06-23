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    11:29, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Экс-судья Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск

    В розыск объявлена бывшая судья, ранее занимавшая должность советника главы Верховного суда по гражданским делам. Об этом сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на данные правовой статистики.

    Экс-судья Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск
    Фото: Kazinform

    Согласно разыскной карточке, размещенной на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов, Карлыгаш Таткеева находится в розыске с 20 июня 2025 года.

    Инициатором розыска выступил суд, а ведением дела занимается департамент Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области.

    Ранее Таткеева занимала судейские посты в нескольких инстанциях. В частности, она была судьей специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области, а также работала в суде города Астаны.

    Причины розыска официально не уточняются.

    Ранее сообщалось, что экс-судью Жолманову приговорили к 10 годам лишения свободы. 

    Теги:
    Закон и право Розыск Суды
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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