Экс-судья Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск
В розыск объявлена бывшая судья, ранее занимавшая должность советника главы Верховного суда по гражданским делам. Об этом сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на данные правовой статистики.
Согласно разыскной карточке, размещенной на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов, Карлыгаш Таткеева находится в розыске с 20 июня 2025 года.
Инициатором розыска выступил суд, а ведением дела занимается департамент Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области.
Ранее Таткеева занимала судейские посты в нескольких инстанциях. В частности, она была судьей специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области, а также работала в суде города Астаны.
Причины розыска официально не уточняются.
Ранее сообщалось, что экс-судью Жолманову приговорили к 10 годам лишения свободы.