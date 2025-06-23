Экс-судья Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск

Согласно разыскной карточке, размещенной на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов, Карлыгаш Таткеева находится в розыске с 20 июня 2025 года.

Инициатором розыска выступил суд, а ведением дела занимается департамент Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области.

Ранее Таткеева занимала судейские посты в нескольких инстанциях. В частности, она была судьей специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области, а также работала в суде города Астаны.

Причины розыска официально не уточняются.

Ранее сообщалось, что экс-судью Жолманову приговорили к 10 годам лишения свободы.