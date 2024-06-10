Экс-судья из Астаны пропала в Германии: МИД РК готовит визы для родственников женщины

Генеральное консульство Казахстана с момента поступления обращения взяло на особый контроль дело о пропаже экс-судьи из Астаны Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, 5 июня 2024 года в Генеральное консульство Казахстана во Франкфурте обратились наши граждане по поводу пропажи 3 июня своей дочери.

- Генеральное консульство с момента поступления обращения взяло на особый контроль данное дело. Наши дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и полиция начала розыскные мероприятия. Наш консул выехал по адресу проживания, встретился с родными казахстанки, был разговор с местной полицией. Они сказали, что будут внимательно искать. Тем не менее, наше Генеральное консульство в Берлине направило соответствующее обращение в МИД Германии, чтобы вопрос был на особом контроле, - сказал Айбек Смадияров.

Сейчас МИД Казахстана совместно с немецкой стороной прорабатывают вопрос получения виз для родственников экс-судьи. Консул находится на постоянной связи с родными пропавшей.

Ранее сообщалось, что полиция в Германии приступила к поискам пропавшей без вести бывшей судьи Сарыаркинского района Астаны Айгуль Сайлыбаевой.





