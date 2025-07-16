Экс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска обвиняют в хищении 157 млн тенге

По данным АФМ, в течение 5 лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу.

Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью.

Кроме того, выявлены факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях: по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади.

Общий ущерб государству составил 157 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 126 млн тенге: 4 квартиры, земельный участок, 2 автомашины.

Подозреваемые помещены под стражу.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось о начале антимонопольного расследования в отношении АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» по подозрению в установлении монопольно высоких цен на авиатопливо.