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    09:39, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Экс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска обвиняют в хищении 157 млн тенге

    Департамент АФМ по ВКО при поддержке Главной транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск». Чиновников подозревают в злоупотреблении полномочиями, хищении крупной суммы и отмывании преступных доходов, передает агентство Kazinform.

    В Усть-Каменогорске аэропорт заподозрили в завышении цен на авиатопливо
    Фото: wikipedia.org

    По данным АФМ, в течение 5 лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу. 

    Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью.

    Кроме того, выявлены факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях: по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади.

    Общий ущерб государству составил 157 млн тенге.

    С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 126 млн тенге: 4 квартиры, земельный участок, 2 автомашины.

    Подозреваемые помещены под стражу.

    В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось о начале антимонопольного расследования в отношении АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» по подозрению в установлении монопольно высоких цен на авиатопливо.

    Теги:
    АФМ Аэропорт Усть-Каменогорск
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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