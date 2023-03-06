Экс-руководителям платных парковок вынесли приговор в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор экс-директору ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову и бывшему директору ТОО «Alan Parking» Мухтару Базарбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело в отношении подсудимых Принбекова и Базарбаева было рассмотрено по факту присвоения и растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (статья 189 часть 4 пункт 2 УК), легализации денежных средств, полученных преступным путем группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (статья 218 часть 3 пункт 3 УК).

Судом установлено, что подсудимый Принбеков, являясь директором ТОО «А» в группе лиц по предварительному сговору с подсудимым Базарбаевым похитил путем присвоения и растраты денежные средства в особо крупном размере на сумму 225 630 072 тенге, поступившие на счета ТОО «П» от сбора за автопарковку.

Кроме того, подсудимый Базарбаев, являясь генеральным директором ТОО «А», в группе лиц по предварительному сговору с лицом, находящимся в розыске, похитил денежные средства в особо крупном размере на сумму 190 078 778 тенге, поступившие от сбора площадочных автопарковок.

«В результате преступных действий подсудимых государство недополучило дивиденды в размере 30% от полученной прибыли по результатам деятельности ТОО «А» и ТОО «П» на общую сумму 436 040 706 тенге.

«Подсудимый Базарбаев в группе лиц с другими лицами после совершения хищения часть похищенных денежных средств в размере 391 651 076 тенге путем составления фиктивных сделок вовлек в законный оборот, тем самым совершил их легализацию. В ходе рассмотрения уголовного дела причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме. Вина подсудимых доказана экономической экспертизой, аудиторскими заключениями, показаниями свидетелей и другими материалами дела», - сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

В суде подсудимые Базарбаев и Принбеков вину не признали, показав, что «проект по внедрению платных автоматизированных парковок для государства был выгодным. Государство, со своей стороны, не вложив в данный проект денежные средства, получило выгоду в виде штрафов, налогов и дивидендов».

Прокурор, поддержав свое обвинение, просил суд назначить наказание подсудимым по 8 лет лишения свободы. Судом при назначении наказания учтены смягчающие вину обстоятельства, в виде отсутствия ранее судимости и возмещения причиненного ущерба государству в полном объеме, отягчающих обстоятельств органами досудебного расследования не вменено.

«С учетом преступной роли каждого соучастника преступления, смягчающих обстоятельств суд назначил наказание подсудимому Принбекову 5 лет лишения свободы, подсудимому Базарбаеву 6 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу», - проинформировали в суде.

Экс-директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова и экс-директора ТОО «Alan Parking» Мухтара Базарбаева арестовали в апреле прошлого года.