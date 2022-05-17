17 Мая 2022 20:30

Экс-руководителя управления строительства осудили на 5 лет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам рассмотрено уголовное дело по обвинению руководителя управления строительства Атырауской области Тимура Басарова в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2020 года акиматом Атырауской области принято решение о строительстве больницы в городе Кульсары Жылыойского района. Строительные работы выполнялись ТОО «БКК».

Подсудимый Нурлан Таубаев, являясь заместителем акима области и курируя сферу строительства, встретился с заместителем директора ТОО «БКК» и потребовал взятку в размере 10% от суммы договора. Позже сумма взятки при участии подсудимого Тимура Басарова, руководителя управления строительства, была оговорена в размере 7% - 185 500 000 тенге. Тимур Басаров получил от потерпевшего взятку в размере 185 730 004 тенге (423 900 долларов и 5 млн тенге). При передаче взятки Басаров был задержан сотрудниками антикоррупционной службы.

«Суд признал виновным подсудимого Тимура Басарова по ст.ст.28 ч.5, 24 ч.3, 366 ч.4 УК.

Подсудимому с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и требований закона (наказание не более 8 лет 5 месяцев), с применением ч.4 ст.55 УК назначено пять лет лишения свободы.

Он лишен права работать на государственной службе»,- сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Как ранее сообщалось, экс-заместителя акима Атырауской области, проходящего по этому уголовному делу, осудили на 10 лет.



