Экс-руководителя управления спорта Алматы осудили на 4,5 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вынесли приговор бывшему руководителю городского управления спорта Рустему Байсеитову и его подчиненным, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья районного суда №2 Медеуского района признал экс-главу управления спорта виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и финансовых организациях

В отношении Байсеитова внесено представление Президенту РК о лишении государственной награды–медали «Ерең еңбегі үшін». Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена на содержание под стражу.

Согласно материалам судебного дела, с ноября 2020 года по декабрь 2021 года Управлением спорта проведены конкурсы государственных закупок по реализации комплексных спортивных программ в городе.

«Руководитель управления спорта по предварительному сговору с начальниками финансово-экономического отдела и отдела спорта высших достижений, злоупотребляя должностными полномочиями, приобретали услуги по завышенным ценам, а также оплачивали фактически не выполненные работы», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Далее директор ТОО «К», получив одобрение со стороны управления на проведение ряда мероприятий, совершил хищение бюджетных средств, выделенных на проведения спортивных соревнований путем завышения затрат на приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря и путем неисполнения ряда мероприятий.

Приговором суда в общей сложности виновными были признаны четыре человека. Так, экс-руководителя финансово-экономического отдела управления спорта Алматы Б. приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, спортивного менеджера С. - к 3 годам лишения свободы (ей отсрочили отбывание наказание, а меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменения), директора ТОО М. - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. С него в доход государства взыскан материальный ущерб в сумме 330 миллионов тенге.

Суд всем троим госслужащим запретил пожизненно занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления. Учтены смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, наличие малолетних детей. Отягчающие – не установлены.

В августе прошлого года в Антикоррупционной службе по Алматы сообщили, что экс-руководитель управления спорта города и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму свыше 367 миллионов тенге путем оформления фиктивных договоров на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления денежных средств на банковские счета родственников директора ТОО.

В октябре стало известно о завершении следствия по этому делу.

Рустем Байсеитов занимал должность главы управления спорта Алматы с 2018-го по май 2022 года. В января прошлого года во время массовых беспорядков он получил огнестрельное ранение после нападения на кортеж акима.