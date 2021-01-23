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    20:10, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Экс-руководитель отдела управления строительства Нур-Султана оштрафован на 42 млн тенге за коррупцию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-руководитель отдела управления строительства Нур-Султана оштрафован на 42 млн тенге за коррупцию. Об этом на онлайн брифинге сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 января 2021 года приговором суда №2 столичного района «Байқоңыр» руководитель отдела Управления строительства Нур-Султана Наурызбаев Е.А. осужден к штрафу в размере 42 млн. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщил Данияр Бигайдаров.

    Наурызбаев подозревался в получении взятки от директора частной компании в сумме 1,4 млн. тенге за содействие в беспрепятственной оплате актов выполненных работ.


    Теги:
    Астана Строительство Суды Правоохранительные органы
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