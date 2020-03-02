Экс-руководитель агрохолдинга «Иволга» приговорен к 2,5 годам ограничения свободы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Суд № 2 города Костаная вынес приговор Василию Розину, экс-главе казахстанской многоотраслевой агропромышленной группе компаний «Иволга-Холдинг», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Костанайского областного суда.

Рассмотрев уголовное дело в отношении Розинова Василия Самойловича, обвиняемого в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, суд переквалифицировал его деяния и признал виновным в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившем крупный ущерб.

Установлено, что ТОО «Иволга-Холдинг» на основании договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 7 июля 2011 года получило в международной финансовой организации «Евразийский Банк Развития» (ЕАБР) кредит в размере 80 000 000 долларов США, из которых возвратило основной долг в размере 30 000 000 долларов США и вознаграждение 13 821 474 долларов США 77 центов.

Розинов В.С. при получении кредита ввел ЕАБР в заблуждение, представив банку не полный пакет документов по своей задолженности перед другими финансовыми институтами, и причинил ЕАБР материальный ущерб.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении по статье мошенничества не признал, суду пояснил, что он не имел намерения на хищение денежных средств ЕАБР. Денежные средства вложены в производство, оставшуюся часть долга не смог вернуть по причине неурожайности в последние годы и девальвации тенге. Доводы подсудимого нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Обвинение не представило суду доказательств отсутствия зерна в собственности ТОО «Иволга-Холдинг», а также хищения денежных средств ЕАБР Розиновым В.С.

Судом действия подсудимого с учетом требований ст.6 ч.1 УК РК квалифицированы по ст.195 ч. 4 п. 2 УК РК (в редакции 2014 года) как причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее крупный ущерб.

При назначении наказания судом учтено смягчающее обстоятельство в виде наличия у Розинова на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Санкция части 4 статьи 195 УК РК предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 5 лет.

В связи с наличием смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, судом назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на этот же срок.

Гражданский иск по делу не заявлен, поскольку вся задолженность агрохолдинга перед ЕАБР взыскана решениями судов с Розинова В.С. и ТОО «Иволга-Холдинг».