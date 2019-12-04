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Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Третьему Президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение, об этом со ссылкой на пресс-службу Специальной следственной службы Армении передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно сообщению Специальной следственной службы Армении, в рамках расследуемого ведомством уголовного дела Сержу Саргсяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах).
По сообщению ведомства, Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в использовании своего должностного положения в период занятия им президентской должности с целью хищения группой лиц государственных средств в особо крупном размере – 489 160 310 драмов (порядка 1 млн. долларов).
В отношении С.Саргсяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
С 2008 до апреля 2018 года Серж Саргсян был президентом Армении. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром Армении, но под давлением оппозиции во главе с нынешним председателем правительства Николом Пашиняном 23 апреля подал в отставку.
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