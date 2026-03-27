Экс-президент Венесуэлы вновь предстал перед судом США

63-летний Николас Мадуро и его 69-летняя жена Силия Флорес сидели за столом защиты, используя наушники для перевода на протяжении всего заседания, время от времени делая заметки.

CNN отмечает, что Мадуро, и Флорес выглядели худее, чем на последнем судебном заседании в январе. У Мадуро всё ещё была небольшая хромота, которая, по словам его адвокатов, была результатом травм, полученных во время операции США по его захвату. Мадуро казался менее вызывающим, чем в прошлый раз. Он улыбался, здоровался с адвокатами, пожимал им руки и даже немного шутил. Флорес выглядела еще более похудевшей, чем муж. Её адвокат сказал, что у неё были проблемы с получением медицинской помощи из-за заболевания сердца, и она ожидает запрошенной эхокардиограммы. Синяк на её лице, замеченный ранее, прошёл.

Федеральный прокурор обвинил Мадуро и Флореса в «разграблении богатств Венесуэлы», пытаясь убедить судью не выносить постановление, разрешающее Венесуэле оплачивать их судебные издержки.

Адвокат Мадуро заявил, что свергнутый лидер и первая леди дали показания о том, что не могут самостоятельно оплатить свои судебные издержки, и что правительство Венесуэлы должно быть в состоянии это сделать.

Защита утверждала, что дело должно быть прекращено, поскольку Министерство финансов не выдало правительству Венесуэлы специальную лицензию на финансирование защиты Мадуро за счет средств, подпадающих под санкции США, сообщает ABC News.

Федеральный судья Элвин Хеллерстайн заявил, что не будет снимать обвинения в наркотерроризме и другие обвинения, предъявленные Мадуро. Однако судья испытывает трудности с тем, как обеспечить Мадуро доступ к достаточному количеству адвокатов.

Хеллерстайн возразил прокурорам, которые заявили, что правительство США должно иметь возможность «использовать санкции для влияния на внешнюю политику или национальную безопасность». Судья также неоднократно спрашивал прокуроров о наличии других средств для оплаты юридической защиты Мадуро и Флореса.

Хеллерстайн пообещал в ближайшее время вынести решение о том, следует ли обязать администрацию Трампа разрешить Венесуэле оплатить судебные издержки Мадуро и Флореса, хотя Хеллерштейн заявил, что не будет прекращать дело из-за вопроса об оплате.

Правящая партия Венесуэлы выразила солидарность со свергнутым президентом и первой леди в заявлении, опубликованном во время судебного заседания в Нью-Йорке. Объединенная социалистическая партия Венесуэлы призвала к защите «законных прав» Мадуро и Флорес, заявив, что это также означает «защиту самого международного права».

У здания, где проходили слушания в отношении бывшего президента и его супруги, собрались как сторонники, так и противники Мадуро и Флорес.

Ранее сообщалось, что Мадуро и его жена не признали себя виновными во время первого судебного заседания в Нью-Йорке. Прокуратура США обвинила Мадуро в «наркотерроризме» и сговоре с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты. По этим обвинениям им грозит пожизненное заключение.