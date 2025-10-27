РУ
    Экс-президент Грузии приняла участие в антиправительственном митинге в Тбилиси

    Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов. В акции приняли участие несколько сотен человек, включая экс-президента Саломе Зурабишвили, передает агенство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Экс-президент Грузии приняла участие в антиправительственном митинге в Тбилиси
    Фото: Pexels

    В Тбилиси прошел антиправительственный митинг, приуроченный к годовщине парламентских выборов. Несколько сотен сторонников оппозиции собрались на площади Республики и прошли шествием к зданию парламента на проспекте Руставели.

    Участники заявили, что выборы, состоявшиеся 26 октября 2024 года, были сфальсифицированы и не отражают волю народа. Они потребовали отставки правительства, назначения досрочных выборов и освобождения задержанных во время прошлогодних протестов.

    Демонстранты держали флаги Грузии, США и НАТО. К ним присоединилась бывший президент страны Саломе Зурабишвили. По данным корреспондента, акция прошла спокойно, полиция не усиливала меры безопасности.

    Согласно итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов и получила 89 из 150 мест в парламенте. Оппозиционные партии, преодолевшие 5%-й барьер, результаты выборов не признали, заявив о фальсификациях.

    Материал предоставлен партнерским агентсвом ТАСС.

    Ранне в Грузии предъявили обвинение экс-премьеру Ираклию Гарибашвили.

