Экс-президент Грузии приняла участие в антиправительственном митинге в Тбилиси

В Тбилиси прошел антиправительственный митинг, приуроченный к годовщине парламентских выборов. Несколько сотен сторонников оппозиции собрались на площади Республики и прошли шествием к зданию парламента на проспекте Руставели.

Участники заявили, что выборы, состоявшиеся 26 октября 2024 года, были сфальсифицированы и не отражают волю народа. Они потребовали отставки правительства, назначения досрочных выборов и освобождения задержанных во время прошлогодних протестов.

Демонстранты держали флаги Грузии, США и НАТО. К ним присоединилась бывший президент страны Саломе Зурабишвили. По данным корреспондента, акция прошла спокойно, полиция не усиливала меры безопасности.

Согласно итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов и получила 89 из 150 мест в парламенте. Оппозиционные партии, преодолевшие 5%-й барьер, результаты выборов не признали, заявив о фальсификациях.

Материал предоставлен партнерским агентсвом ТАСС.

