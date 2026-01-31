Экс-президент Болгарии подтвердил участие в досрочных парламентских выборах

«Партию буду создавать после выборов, так как в настоящее время невозможно создать партию, которая сможет принять участие в досрочных выборах. Чтобы это сделать, необходимо по меньшей мере три месяца, которых в настоящее время у нас нет, поэтому для участия в выборах будут использованы другие варианты. Но партия будет создана, именно поэтому я и пошел в реальную политику», — сообщил бывший президент, который, по оценкам экспертов, имеет большие шансы стать премьер-министром Болгарии.

«Моя цель — обеспечить развитие Болгарии как свободного, демократичного и современного европейского государства. Для этого необходимо демонтировать существующую модель управления страной и укрепить государственность», — подчеркнул он.

19 января, в девятую годовщину первой присяги в качестве главы государства, Радев обратился к нации и сообщил, что подает в отставку и намерен вместе со своими сторонниками принять участие в досрочных парламентских выборах. Они стали неизбежны после отказа представленных в парламенте партий предпринять действия по формированию нового правительства.

Решение Радева принять участие в досрочных парламентских выборах вызвало оживление в болгарских политических кругах. Многие эксперты пришли к выводу, что участие экс-президента в выборах привлечет внимание избирателей и поможет сформировать новое парламентское большинство, которое сможет вывести республику из кризиса.

Выборы в Болгарии за последние пять лет будут проходить в стране уже в восьмой раз. Их дату должна определить президент Илияна Йотова после консультаций с представленными в парламенте партиями и назначения министров технического правительства и главы кабмина. На этот пост претендуют пять кандидатов.