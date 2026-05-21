Рыбакина узнала потенциальных соперниц на «Ролан Гаррос»-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала возможных соперниц на пути к титулу «Ролан Гаррос»-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

В первом круге турнира казахстанская теннисистка сыграет с представительницей Словении Вероникой Эрьявец, занимающей 85-е место в мировом рейтинге.

Во втором круге Рыбакина может встретиться с украинкой Юлией Стародубцевой (54-я), в третьем — с американкой Хейли Баптист (26-я), а в четвертом — с итальянкой Жасмин Паолини (13-я). В четвертьфинале может вероятной соперницей Елены стать российская теннисистка Мирра Андреева (8-я), в полуфинале — полька Ига Швёнтек (3-я), а в финале — первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Отмечается, что общий призовой фонд «Ролан Гаррос»-2026 составит 72 811 352 доллара (около 34,05 млрд тенге), что стало рекордным показателем в истории турнира. По сравнению с прошлым сезоном призовые увеличились на 9 478 131 доллар. Победители соревнований в одиночном разряде заработают 3 303 012 долларов, а финалисты получат 1 651 506 долларов.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по теннису пробилась в финальный этап Junior Davis Cup.