Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак приговорен к 15 годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак признан виновным в отмывании денег и злоупотреблении властью и приговорен к 15 годам тюремного заключения по делу о масштабных хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB. Он также оштрафован на 2,8 млрд евро.

Это второй громкий процесс о масштабной коррупции для бывшего премьер-министра, который уже находится в заключении по другому приговору, также связанному с этим фондом.

По данным следствия, сотни миллионов евро поступили на личные банковские счета Разака, защита которого утверждала, что он подвергся манипуляциям, а также что средства поступили от Саудовской Аравии как «политические пожертвования». Высокий суд Куала-Лумпура заявил о неопровержимых доказательствах того, что бывший премьер был в курсе всех трансакций.

Сын одного из отцов-основателей Малайзии Наджиб Разак отрицает любые правонарушения.

Наджиб Разак утверждает, что его ввели в заблуждение недобросовестные финансисты во главе с Лоу Тхэк Чжо, предполагаемым организатором скандала, который по-прежнему находится на свободе.

Судья Коллин Лоуренс Секерах заявил, что утверждение Наджиба о пожертвовании Саудовской Аравии «не может быть принято на веру». По его словам, четыре письма, якобы полученные от саудовского донора, были подделаны, а доказательства свидетельствуют о том, что средства были получены от 1MDB.

Судья отверг доводы защиты о том, что Наджиб был невольной жертвой, обманутой бывшими чиновниками 1MDB и Лоу.

Показания свидетелей указывают на «безошибочную связь» между Наджибом и Лоу, который действовал для Наджиба как «доверенное лицо, проводник, посредник и фасилитатор», заявил суд.

Наджиб не проверил происхождение огромных средств и не принял мер против Лоу, вместо этого он воспользовался деньгами и защитил свое положение, сместив генерального прокурора и руководителя антикоррупционной службы, расследовавших дело.

Что известно о скандале с 1MDB?

Наджиб Разак занимал пост премьер-министра с 2009 по 2018 год и создал 1MDB вскоре после вступления в должность.

По данным Министерства юстиции США, в период с 2009 по 2014 год топ-менеджеры и их помощники награбили из фонда более 4,1 миллиарда евро, отмывая их через США, Сингапур и Швейцарию.

Общественный гнев по поводу 1MDB привел к поражению на выборах 2018 года правящей партии Наджиба, которая управляла Малайзией с момента обретения независимости в 1957 году.

В 2020 году Наджиб был приговорен к 12 годам тюремного заключения за преступления, связанные SRC International, бывшего подразделения 1MDB.

Он начал отбывать наказание в августе 2022 года, став первым бывшим лидером Малайзии, заключенным в тюрьму. Совет по помилованию сократил срок наказания вдвое в 2024 году, назначив его освобождение на август 2028 года, хотя вынесенный в пятницу приговор может продлить срок его заключения.

Его жена, Розмах Мансор, была приговорена к 10 годам тюрьмы в 2022 году по отдельному делу о взяточничестве и была выпущена под залог до рассмотрения апелляции.

