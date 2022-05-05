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Экс-председателя КСК проблемного жилого комплекса арестовали в Алматы
5 Мая 2022 16:27

Экс-председателя КСК проблемного жилого комплекса арестовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бывший председатель кооператива собственников квартир проблемного жилого комплекса «Премьера» взят под стражу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прокуратуре Наурызбайского района сообщили, что на протяжении нескольких лет вопросы, связанные с управлением жилого комплекса, вызывают недовольство и разногласия между жителями. ЖК обслуживается двумя КСК. Прокуратура после обращения жителей провела соответствующие экспертизы и другие следственные действия.​

«По результатам экспертиз установлена недостача свыше 70 млн тенге, оплаченных жителями за услуги по содержанию объекта, но так и не поступивших коммунальным службам города. Учитывая это, прокуратурой района согласовано решение о признании бывшего председателя КСК подозреваемым», – сообщили в прокуратуре района.

Деяния мужчины подпадают под статью 189 части 4 пункта 2 УК РК – хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.

​Прокуратура поддержала ходатайство органа следствия о необходимости ареста бывшего председателя КСК, который в последующем с санкции суда был взят под стражу. ​

«В настоящее время расследование продолжается. По мере завершения следствия уголовное дело для рассмотрения и вынесения окончательного вердикта будет направлено в суд», – сообщили в надзорном органе.

Благодаря действиям прокуратуры данный жилой комплекс не отключили от электро- и теплоснабжения, несмотря на имеющиеся задолженности перед коммунальными службами. При этом летом, а затем и весной прошлого года такие меры были предприняты. Тогда жители в знак протеста вышли на проезжую часть и перекрыли дорогу.

Автор:
Корреспондент
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