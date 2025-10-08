Экс-председатель суда Уральска не смог оспорить приговор

Информацию подтвердили в пресс-службе областного суда. 7 октября была рассмотрена апелляция по делу бывшего председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова и адвоката Нуржигита Фазылгалиева.

— Постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Постановление суда вступает в силу со дня его провозглашения, — сообщили в ведомстве.

Напомним, председатель городского суда Руслан Жумагулов задержан при получении взятки. Вместе с ним были задержаны два адвоката Адиль Ахмулдин и Нуржигит Фазылгалиев.

3 июня Таскалинский районный суд признал Руслана Жумагулова виновным и приговорил к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

Адвокат Нуржигит Фазылгалиев получил такой же срок наказания, он признан виновным в мошенничестве и попытке дачи взятки