    Экс-председатель суда Уральска не смог оспорить приговор

    Апелляционное решение вынесли в Западно-Казахстанском областном суде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ж
    Фото: zko.sud.kz

    Информацию подтвердили в пресс-службе областного суда. 7 октября была рассмотрена апелляция по делу бывшего председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова и адвоката Нуржигита Фазылгалиева.

    — Постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Постановление суда вступает в силу со дня его провозглашения, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, председатель городского суда Руслан Жумагулов задержан при получении взятки. Вместе с ним были задержаны два адвоката Адиль Ахмулдин и Нуржигит Фазылгалиев.

    3 июня Таскалинский районный суд признал Руслана Жумагулова виновным и приговорил к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

    Адвокат Нуржигит Фазылгалиев получил такой же срок наказания, он признан виновным в мошенничестве и попытке дачи взятки

