13 Июля 2022 20:41

Экс-первая ракетка мира призвала наградить Елену Рыбакину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, австралийская теннисистка Ренне Стаббс, прокомментировала отсутствие рейтинговых очков на Уимблдоне-2022, которое непосредственным образом отразилось и на победительнице женского турнира — казахстанке Елене Рыбакиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Смотрю на текущий рейтинг без очков Уимблдона. Какой позор. Тот факт, что Рыбакина была бы где-то на пятом месте в мире, а она по-прежнему на 23-м, а Жабер опустилась со второго на пятое, просто нелепо. Я надеюсь, что WTA найдет способ вознаградить этих игроков», — пишет Стаббс в Twitter.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.

На пресс-конференции в Нур-Султане после победы на Уимблдоне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявила о том, что на предстоящих турнирах будет ориентироваться не на результат, а попытается восстановиться и войти в свой режим.













Фото: www.sports.kz