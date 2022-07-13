Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Экс-первая ракетка мира призвала наградить Елену Рыбакину
13 Июля 2022 20:41

Экс-первая ракетка мира призвала наградить Елену Рыбакину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, австралийская теннисистка Ренне Стаббс, прокомментировала отсутствие рейтинговых очков на Уимблдоне-2022, которое непосредственным образом отразилось и на победительнице женского турнира — казахстанке Елене Рыбакиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Смотрю на текущий рейтинг без очков Уимблдона. Какой позор. Тот факт, что Рыбакина была бы где-то на пятом месте в мире, а она по-прежнему на 23-м, а Жабер опустилась со второго на пятое, просто нелепо. Я надеюсь, что WTA найдет способ вознаградить этих игроков», — пишет Стаббс в Twitter.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.

На пресс-конференции в Нур-Султане после победы на Уимблдоне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявила о том, что на предстоящих турнирах будет ориентироваться не на результат, а попытается восстановиться и войти в свой режим.





Фото: www.sports.kz

Новости по теме
Сколько всего заработала Елена Рыбакина на турнирах Большого шлема
Заработную плату спортивным судьям повысили в Казахстане
Центр настольного тенниса начали строить в Нур-Султане
Читайте также
Сколько всего заработала Елена Рыбакина на турнирах Большого шлема
Заработную плату спортивным судьям повысили в Казахстане
Пожизненные выплаты увеличили спортсменам и тренерам Казахстана
Центр настольного тенниса начали строить в Нур-Султане
Матч «Тобола» с «Ференцварошом» будут транслировать на костанайском стадионе
Акмолинцы стали чемпионами Казахстана по пара настольному теннису
Казахстанские борцы проводят учебно-тренировочный сбор в Азербайджане
Назван состав команды Казахстана по таеквондо на ЧА среди кадетов
Популярное
1 Стабилизация цен на продукты - какие меры принимает Правительство Казахстана
2 Объем товарооборота между РК и Израилем составил $201,3 млн
3 Водоснабжение в вегетационный сезон лучше прошлогоднего - глава Правительства РК
4 Строительство АЭС в Казахстане станет международным проектом - Алихан Смаилов
5 Столичный суд вынес решение по делу озера Малый Талдыколь

Лента новостей

Архив