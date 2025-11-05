Экс-первая леди Южной Кореи признала получение сумок Chanel в качестве подарка

Ким, находящаяся под арестом по различным обвинениям в коррупции и взяточничестве, впервые сделала признание, одновременно отрицая обвинения в том, что она получила от церкви дорогое ожерелье Graff.

— Первая леди Ким Гон Хи признает, что дважды получала сумки в подарок от Чон Сонбэ. Однако она дает ясно понять, что не было никакого сговора с Церковью объединения, просьб или обмена в какой-либо форме. Она также прямо отрицает получение ожерелья Graff, — говорится в заявлении ее адвокатов

По версии следствия, жена свергнутого президента Юн Сок Ёля брала взятки в обмен на помощь в получении деловых льгот для церкви после избрания Юна в марте 2022 года.

По данным специальной группы прокуроров, расследующей обвинения, Чон поставлял товары Ким по просьбе бывшего церковного должностного лица по фамилии Юн в период с апреля по июль того же года.

Стоимость сумок составила 8 миллионов вон (5500 долларов США) и 12 миллионов вон каждая, а стоимость ожерелья — 62 миллиона вон.

Ким рассказала, что сначала отказалась от сумок, но позже, уступив настояниям Чона, приняла их.

— Хотя ей, как супруге государственного служащего, следовало бы быть строже в то время, она болезненно осознает свою ошибку, не отказавшись от подарка до конца из-за своих отношений с Чоном. Подарки не были использованы и были полностью возвращены Чон Сонбэ в прошлом, — заявили адвокаты.

Адвокаты также отметили, что предполагаемые просьбы об одолжениях никогда не передавались Ким и что это были не более чем «смутные ожидания», не имеющие отношения к сфере полномочий президента.

Ким все еще заявила, что глубоко сожалеет о том, что разочаровала людей своим «неподобающим поведением».

Ее признание последовало после того, как Чон отказался от своих показаний в суде, заявив, что действительно передал подарки от церковного служителя тогдашнему помощнику президента. Ранее он утверждал, что потерял эти вещи.

Напомним, в августе бывшая первая леди Южной Кореи арестована по обвинениям в коррупции. Ее подозревают в махинациях с ценными бумагами, попытках повлиять на исход выборов, получении дорогостоящих подарков в обмен на политические услуги.