Экс-начальника линейного отдела полиции аэропорта Алматы осудили на шесть лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции международного аэропорта города признан виновным в превышении власти и должностных полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что в ночь с 4 на 5 января 2022 года в Алматы были захвачены здания органов государственной власти, совершены попытки захвата зданий правоохранительных органов и других объектов. В связи с чем, начальником департамента полиции по городу был введен специальный оперативный план.

«Начальник ЛОП международного аэропорта Алматы 5 января 2022 года, в 16:09 часов получил приказ обороняться. Невзирая на имеющуюся информацию об устремлении участников массовых беспорядков в аэропорт города и полученный приказ обороняться, Т. не организовал оборону здания ЛОП, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на обслуживаемом объекте в международном аэропорту Алматы», - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

Так, с 18:00 до 19:00 часов участники массовых беспорядков с целью нападения на здание собрались напротив въезда в аэропорт. Подсудимый, вопреки объявленному специальному плану, дал приказ личному составу ЛОП переодеться в гражданскую одежду, оставить в здании ЛОП полученные ранее специальные средства, покинуть административное здание и выдвинутся в сторону аэропорта и покинул свой служебный кабинет.

«Вследствие чего административное здание ЛОП осталось без охраны и обороны, участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание ЛОП, вооружились различными специальными средствами и захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства, отключили электрическое питание взлётной полосы для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт Алматы. В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса», - уточнили в суде.

В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причинённого ЛОП материального ущерба составила 2 168 726 тенге; АО «Международный аэропорт Алматы» - 313 850 654 тенге, АО «AirAstana» причинен ущерб на сумму 5 617 251 тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 113 533 тенге.

Подсудимый вину не признал, просил прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 9 лет, лишить специального звания подполковника полиции.

«Приговором суда, Т. признан виновным по статье 362 части 4 УК, и ему назначено 6 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет. Также подсудимый лишен специального звания подполковника полиции. Гражданские иски по делу не заявлены. Приговор не вступил в законную силу», - отметили в пресс-службе горсуда Алматы.