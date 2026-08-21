Экс-главу районного УГД осудили за попытку получить 7 млн теңге в Костанайской области

Бывшего руководителя управления государственных доходов по Карасускому району Костанайской области приговорили к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Приговор вынес Карасуским районным судом 19 августа. На скамье подсудимых оказался бывший руководитель районного УГД Аязбек Кульназаров.

Как следует из материалов дела, в марте 2026 года Кульназаров сообщил главе крестьянского хозяйства о якобы имеющихся налоговых расхождениях на сумму 18 млн теңге. Позже ее сыну он предложил решить вопрос с налогами за деньги. Первоначально речь шла о 7 млн теңге.

Мужчина обратился в ДКНБ по Костанайской области. Уже под контролем сотрудников спецслужбы возле здания акимата Карасуского района он передал чиновнику 5 млн теңге, после чего того задержали.

При этом в ходе расследования выяснилось, что никаких налоговых расхождений у крестьянского хозяйства не было. Согласно материалам суда, на 17 марта отсутствовали как неисполненные уведомления камерального контроля, так и налоговые расхождения.

В суде экс-руководитель полностью признал вину и раскаялся. Подсудимый просил назначить ему штраф и не лишать свободы. Защита также настаивала на наказании, не связанном с изоляцией от общества.

Однако суд учел, что преступление относится к категории тяжких коррупционных. Действия подсудимого квалифицировали как покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения.

В итоге его приговорили к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы в учреждении средней безопасности. Кроме того, его пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и в ряде государственных и квазигосударственных структур. После оглашения приговора осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Приговор пока может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Атырау крупный инфраструктурный проект стоимостью более 84 млрд теңге стал предметом судебного разбирательства.