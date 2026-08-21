Суд решает судьбу тендера на 84 млрд теңге в Атырау

В Атырау крупный инфраструктурный проект стоимостью более 84 млрд теңге стал предметом судебного разбирательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

На строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на территории площадью 400 гектаров специальной экономической зоны «Атырау» был объявлен конкурс и определен победитель. Однако всего через пять дней после заключения договора с подрядчиком его расторгли в одностороннем порядке. Предприниматель не согласился с этим решением и обратился в суд.

Речь идет о строительстве инфраструктуры на территории 400 гектаров СЭЗ «Атырау», расположенной в микрорайоне Геолог города Атырау вдоль автодороги Атырау — Доссор.

Как прошел конкурс на 84 миллиарда теңге?

19 мая 2026 года на портале государственных закупок был объявлен конкурс на проектирование и строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на территории СЭЗ «Атырау». Общая сумма закупки превышает 84 млрд 337 млн теңге. В конкурсе приняли участие две компании — ТОО «Integra Construction KZ» и ТОО «Alem Qurylys AQ».

3 июня по итогам конкурса государственных закупок ТОО «Alem Qurylys AQ» было признано победителем. Опосле этого, 10 июня, между ТОО «Alem Qurylys AQ» и ТОО «Атырау Innovations» был заключен договор о государственных закупках.

Однако срок действия договора оказался недолгим.

Почему договор расторгли через пять дней?

Всего через пять дней после его заключения, 15 июня, договор был расторгнут в одностороннем порядке.

— Договор был расторгнут в одностороннем порядке в связи с принятым решением акимата области о ликвидации ТОО «Атырау Innovations». Расторжение договора на этом основании было осуществлено в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством о государственных закупках, — заявили в областном управлении предпринимательства и промышленности.

Однако с расторжением договора не согласился подрядчик. 17 июня ТОО «Alem Qurylys AQ» обратилось в суд с просьбой признать расторжение договора о государственных закупках в одностороннем порядке незаконным. Специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области принял исковое заявление к производству и возбудил гражданское дело.

Что сейчас рассматривает суд?

Суд пока не вынес окончательное решение относительно законности расторжения договора. В качестве третьих лиц к делу привлечены аппарат акима Атырауской области и управление предпринимательства и промышленности Атырауской области. То есть они не являются ни истцом, ни ответчиком. Суд посчитал, что их права или обязанности могут зависеть от исхода дела.

Стоит отметить, что ТОО «Атырау Innovations», которое изначально ставило целью реализацию проекта, объявляло тендер и впоследствии было ликвидировано, подчинялось областному управлению предпринимательства и промышленности.

Когда пройдет новый конкурс?

Точной даты пока нет. По информации областного управления предпринимательства и промышленности, сначала должен завершиться судебный процесс.

— После завершения судебного процесса и предоставления соответствующей правовой оценки будет рассмотрен вопрос о повторном проведении процедуры государственных закупок в целях реализации проекта по строительству инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на территории 400 гектаров СЭЗ «Атырау», — сообщили в управлении.

Почему проект важен?

По плану работы по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры должны быть осуществлены в течение двух лет.

Проект направлен на развитие СЭЗ «Атырау» в период, запланированный на 2026–2036 годы. На территории площадью 400 гектаров планируется построить системы электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения и канализации, линии связи, автомобильную и железнодорожную инфраструктуру. Все это необходимо для предоставления инвесторам готовых производственных площадок с необходимой инфраструктурой.

Напомним, уголовное дело рассматривается в отношении председателя ОСИ Сауле Жубаниязовой. По версии обвинения, ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию общего имущества дома привело к обрушению фасада, в результате которого погибла фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан.

Следующее судебное заседание по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан состоится 24 августа.